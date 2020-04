Cansu Özbay, koronavirüs salgınının diğer alanlar gibi sporu da etkilediğini söyledi.

Salgın nedeniyle spor faaliyetlerinin askıya alındığını aktaran milli voleybolcu, "Maç takvimi olarak çok yoğun bir döneme, sezonun en önemli bölümüne giriyorduk. Salgın nedeniyle maçlarımız ertelendi ve şu an sadece evimizde spor yapabiliyoruz. Kondisyonerimiz Giovanni Miale'nin verdiği antrenman programıyla evde çalışmaya devam ediyoruz. Eldeki imkanlarla formda kalmaya çalışıyoruz. Sağlık her şeyden önemli. Bir an önce bu salgının geçmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

VakıfBank olarak 2020 yılına iyi başladıklarını ve 1 Ocak'tan itibaren çıktıkları 16 karşılaşmayı da kazandıklarını hatırlatan Cansu Özbay, şunları kaydetti:

"Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde oynadığımız 22 maçın 21'ini kazanarak normal sezonu lider olarak bitirdik. CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste sekizinci, toplamda da 12'nci kez yarı finale yükseldik. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen tek takımız şu an. Maalesef diğer eşleşmeler salgın nedeniyle oynanamadı. O yüzden ne olacağını gerçekten bilemiyorum. Söylediğim gibi en önemlisi hepimizin, sevdiklerimizin sağlıklı bir şekilde bu süreci atlatması."

"BİRLİKTE MÜCADELE EDEREK AŞACAĞIZ"

Cansu Özbay, koronavirüs salgınına karşı herkesin dikkatli davranması gerektiğini vurgulayarak, "Öncelikle kendi sağlığımız, ailemiz, arkadaşlarımız ve toplum sağlığı için evde kalmalıyız. Bu salgını ülke olarak hep birlikte mücadele ederek aşacağız. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını kendimiz, ailemiz ve çevremiz için dikkate almalıyız. Mümkün oldukça dışarıya çıkmamalıyız. Sağlıklı beslenip, evde hareketli kalmaya dikkat etmeliyiz. İnanıyorum ki birlik ve beraberlik içinde bu zor günlerin üstesinden geleceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Evde kaldığı bu süreçte yeni rutinler oluşturmaya başladığını anlatan milli oyuncu, "Öncelikle her sabah aynı saatte kalkmaya çalışıyorum. Genel olarak günlerimi dizi izleyerek, kitap okuyarak, film izleyerek ve yeni sağlıklı tarifler deneyerek geçiriyorum. Normalde çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Fakat şu an imkanlar el vermediği için kondisyonerimizin gönderdiği kardiyo ve yoga çalışmalarını yapıyoruz. Daha fazla form kaybetmemek adına özenle bu çalışmalara yoğunlaşıyoruz." diye konuştu.

"2021'DE OLİMPİYATLARA EN İYİ ŞEKİLDE GİDECEĞİZ"

Cansu Özbay, A Milli Voleybol Takımı'nın katılma hakkı kazandığı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın koronavirüs nedeniyle 2021 yılına ertelenmesini doğru bulduğunu dile getirdi.

Salgının ne zaman sona ereceğinin bilenmediğini aktaran Cansu Özbay, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesiyle ilgili, "Herkesin sağlığı için en doğru kararın bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü henüz salgının ne zaman biteceğiyle ilgili kesinlik yok. Eminim ki 2021'de olimpiyatlara en iyi şekilde gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.