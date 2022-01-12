Cansu Özbay hastaneye kaldırıldı

Vakıfbank ile Galatasaray HDI Sigorta, Kadınlar Axa Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında karşılaştı ve kazanan 3-0'lık skorla VakıfBank oldu. VakıfBank takımının pasörü Cansu Özbay maçın başında sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı.

VakıfBank'tan yapılan açıklamada "Galatasaray HDI Sigorta ile oynadığımız karşılaşmada sol arka adalesinden sakatlanan Cansu Özbay'ın durumu ileri tetkiklerin ardından netleşecektir. Geçmiş olsun Cansu" ifadelerine yer verildi.