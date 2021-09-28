VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nda, 2021-2022 sezonu açılış toplantısı gerçekleşti. A Milli Kadın Voleybol Takımı ve sarı-siyahlılarını tecrübeli pasörü Cansu Özbay da burada İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.
"GURUR DUYULACAK BİR PERFORMANS SERGİLEDİK"
Tokyo Olimpiyatları ve hemen ardından Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ile birlikte zorlu bir yaz dönemi geçirdiklerinin hatırlatılması üzerine Cansu, “Çok güzel bir yaz sezonu geçirdik. Gurur duyulacak bir performans sergiledik ve şimdi önümüzde yepyeni bir sezon var. Tabii ki dinlenecek çok fazla zamanımız olmadı ama biz zaten bu tempoya alışkınız. Yeni sezon için çok heyecanlıyım. Yeni bir sezon var önümüzde ve VakıfBank’ın 35. sezonu, 5 tane kupa var. Bunun motivasyonu çok ayrı bence. O yüzden bu yorgunluğu unuttuk diyebilirim. Zaten çalışmalarımıza yoğun bir şekilde başladık. Yavaş yavaş hazırız. Bu yorgunluğun pek bizi etkileyeceğini düşünmüyorum yeni sezonda” diye konuştu.
"HERKES BİRBİRİNİ ÇOK SEVİYOR"
Takıma yeni katılan isimlerle alakalı da Cansu Özbay, şu cümlelere yer verdi:
“Hepsi bildiğimiz oyuncular, hepsiyle çok yakınız. Daha önce zaten altyapıda oynayan oyuncular bizimle beraber, A Takım’da da forma giymişlerdi. Meryem abla ve Aylin için de aynı, onlarla zaten milli takımda oynadık. O yüzden bizim için çok da yeni oyuncular değiller. Eminim ki çok güzel bir hava olacak takımda. Herkes birbirini çok seviyor ve çok güzel bir ortam oluştu şimdiden. Eminim bu tüm sezon için devam edecektir.”
"HEDEFİMİZ KUPAYI ALABİLMEK"
İstanbul Burhan Felek Voleybol Salonu'nda 5 Ekim Salı günü saat 19.00'da Eczacıbaşı’yla oynayacakları Şampiyonlar Kupası’na da değinen milli voleybolcu, “Eczacıbaşı gerçekten çok iyi oyuncuları olan bir kulüp. Çok güzel ve zorlu bir maç bizi bekliyor olacak ama eminim ki çok keyif de alacağımızı düşünüyorum. Seyri güzel bir maç olacak bence. Tabii ki de hedefimiz kupayı alabilmek” ifadelerini kullandı.
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