01 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Kurtçu’yu bu özel gününde eşi Fettah Can ve dostları yalnız bırakmadı.
Aralarında Doğa Rutkay ve eşi Kerimcan Kamal, Necip Memili, Eren Hacısüleymanoğlu ile sevgilisi Alya ve Onur Saylak, Kurtçu’yu dinlemeye gelenler arasındaydı.
"ŞARKI YAZARKEN KOLAYA KAÇTIK"
Sahne sonrası soruları yanıtlayan eşi Fettah Can ile soruları yanıtlayan Kurtçu, "Çok güzel bir geceydi. Tüm sevdiklerim dostlarım buradaydı" dedi. Piyasada yapılan şarkılar ve besteler hakkında konuşan Fettah Can, "Şarkı yapılıyor ama önemli olan şarkının kalıcı olması. Şarkının kalıcı olmasının bir tek sebebi var içinde edebiyatının iyi olması ve müziğinin güzel olması lazım. Yoksa bu şarkıların hiçbir hatırlanmayacak" diyerek meslektaşlarına gönderme yaptı. Sözlerine devam eden şarkıcı, "İyi şarkının çıkmasının bir tek yolu var. Şarkı yazarlarının kolaya kaçmaması. Kolaya kaçtılar, bende kaçtım. İyi şarkıların karşılığı içinde bir şeyler olması lazım" dedi.
"O HEYECANI BERABER YAŞAYACAĞIZ"
Oyuncu Onur Saylak, "Cansu’yu tekrar sahnede görmek çok güzel. Muhteşem bir sahne oldu" dedi. Yönetmenliğini yaptığı internet dizisinde Haluk Bilginer’in oynadığı karakterin Uluslararası Emmy Ödüllerinde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ dalında aday olmasına da değinen oyuncu, "Kasım ayında New York'ta gecesi var. Bizde orada olacağız. Haluk ağabeyi yalnız bırakmayacağız. 4 adaydan birisi Haluk ağabey. Orada o heyecanı onunla yaşayacağız" dedi.
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