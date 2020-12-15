Cansu Dere'den anlamlı hareket

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Oyuncu Cansu Dere, hayvanlar için yaptığı bağışla adından söz ettirdi. Dere'nin hayvanlara yardım eden gönüllülerin oluşturduğu iki sosyal platformunun tüm klinik borçlarını ödediği öğrenildi.

'Kurtaranev' ve 'Orman beslemesi' isimli iki Instagram hesabı, Cansu Dere'ye bu bağışından dolayı teşekkür etti. Yapılan paylaşımda, "Yaptığınız destek için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verildi.

Cansu Dere, geçtiğimiz günlerde "Siz aldatsaydınız ne yapardınız?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

Birçok kişi gibi benim de yabancı olduğum bir durum değil aldatılmış olmak. Sevgi gibi, öç almak, kin, nefret de çok güçlü duygular... Böyle bir şey yapmış olan birisine tekrar güçlü bir duygu beslemeye gerek olduğunu düşünmüyorum.