Konya'nın Çumra ilçesi Türkmenkarahüyük Mahallesi'nde bugün saat 10.30 sıralarında, edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezini arayan M.K. (45),önceki gün akşam bir evde birlikte alkol aldıkları arkadaşı Veysel Akman'ı (45) sabah saatlerinde ölü olarak bulduğunu haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, eve gittiklerinde Veysel Akman'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

ALACAK-VERECEK MESELESİ YÜZÜNDEN

İHA'da yer alan habere göre yapılan incelemede Veysel Akman'ın baş kısmında darp izi olduğu tespit edildi. Olayın ardından emniyete götürülen M.K.'nın da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Veysel Akman'ın alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada darp edilerek öldürüldüğü öne sürüldü. Gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.