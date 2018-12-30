İHA'nın haberine göre İslahiye ilçesi Çamlıca Mahallesi Hacı Cahit Köse Camisi'ndeki tuvalette hareketsiz bir şekilde duran bir kişi bulundu.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından şahsın öldüğü belirlendi. Şahsın kimliğinin Ali Haydar T (22) olduğunu tespit eden ekipler, şahsın berber dükkanında kalfa olarak çalıştığı öğrenildi.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI OLDUĞU İDDİASI

Şahsın cenaze otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Şahsın uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülürken, ölüm sebebinin ise otopsinin ardından belirlenmesi bekleniyor. Öte yandan bağımlılıktan kurtulmak için tedavi gördüğü iddia edilen şahsın ölüm haberini alan yakınları da sinir krizleri geçirdi.