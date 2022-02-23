Cansız bedeni Yunan karasularında çıktı

İHA

Aydın'ın Didim ilçesinde 6 buçuk ay önce serinlemek için denize giren ve kendisinden haber alınamayan 59 yaşındaki Mesut Çobanoğlu'nun Yunanistan karasularında cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında Cennet Koy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Mesut Çobanoğlu denize girmek için bölgeye geldi. Denize girmeden önce eşi ile telefonda görüşen Çobanoğlu, akşam saatlerinde eve dönmedi. Çobanoğlu'nun hayatından endişe duyan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptıkları araştırmalarda Çobanoğlu'nun otomobiline ve kıyafetlerine ulaştı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından da denizde yapılan aramalar sonuçsuz kalırken, Çobanoğlu'nun bulunması için çalışma başlatıldı.

YUNAN KARASULARINDA BULUNDU

Çobanoğlu'nu arama çalışmaları sürerken, Yunanistan karasularında bir erkek cesedi bulundu. Durumun Türk Sahil Güvenlik ekiplerine bildirilmesi üzerine yapılan yazışma ve incelemeler neticesinde cesedin Çobanoğlu'na ait olduğu tespit edildi. Yunanistan'dan gelen acı haber Çobanoğlu'nun ailesi ve sevenleri yasa boğuldu. Cenazesi Türkiye'ye getirilen Çobanoğlu'nn yarın Söke ilçesi Bağarası Mahallesi Çarşı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

EŞİNİN PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI

Hayatını kaybeden Mesut Çobanoğlu'nun eşi Sabriye Çobanoğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile yürekleri dağladı. Eşinin hayallerinin yarım kaldığını dile getiren Sabriye Çobanoğlu eşi ve kendisinin bulunduğu fotoğrafı paylaşarak altına şu notu düştü;

"Yazıma nasıl başlıcam bilmiyorum seni yazılara nasıl sığdıracağım onu da bilmiyorum.seninle geçen acısıyla tatlısıyla dolu dolu gecen 34 yıl önce ben sana çocuk geldim bana güçlü olmayı başarmayı iyi bir es iyi bir anne olmayı hayatı biz birlikte öğrendik. Sen benim bu hayatta gördüğüm en iyi bir evlat sonrada en iyi bir baba oldun sana bu hayatta bize verdiklerin ve öğrettiklerin için yaşamım boyunca hep dualarımda ve yanımda olacaksın canım. Bizi en mutlu en güzel günlerimizde aniden bıraktın egemle olan haysllerin vardı emin ol hayallerini senin yerine elimden geldiğince yapacağım ama ben eminim ki sen bizim yanımızda olacaksın. senden ayrılalı 6.5 ay oldu ve kavuşmamıza çok az bir saatler kaldı gelmeni çok bekledim sensiz geçen günler ve geceler oldu ama öğrettiğin gibi hiç pes etmedim her gün daha çok çabaladım daha çok dua ettim ve rabbim duydu sesimizi bugünlerimizde bizi hiç yalnız bırakmayan o kadar çok ailemiz esimiz dostumuz oldu ki hepsine ayrı ayrı minnettarım sen benim hayatımın anlamı güzel es güzel baba güzel evlat cennet mekanın olsun dualarımla her zaman senin yanında olacağım. Seni çok ama çok seviyoruz"