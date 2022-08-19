Cansız bedeni ayçiçek tarlasında bulunmuştu! Ölüm mesajı!

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Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre İstanbul Çatalca'daki Ferhatpaşa Mahallesi’nde 14 Ağustos Pazar günü saat 11:00 sıralarında ayçiçeği tarlasına giden bir kişi, daha önce gördüğü aracı aynı yerde park halinde görünce şüphelendi.

17 YERİNDEN BIÇAKLANIP ÖLDÜRÜLDÜ

Ardından aracın yanındaki ağaçlık alana doğru bakınca yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Hemen polise haber verdi. Ekipler yerde yatan kişinin 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Öldürülen kişi, 29 yaşındaki müteahhit Emre Öztürk’tü.

ESKİ ORTAĞI VE KARDEŞİ GÖZALTINDA

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalarda, Öztürk’ün en son görüştüğü kişinin eski iş ortağı ve ev sahibi Abdülhaluk B. olduğunu saptadı. Polis şüpheli Abdülhaluk B.’yi mercek altına aldı. Elde edilen bilgilerin ardından şüpheli Abdülhaluk B., kardeşi Abdulkadir B. ve şüphelilerin yakını E.T. adlı kadın gözaltına alındı. İddiaya göre ikili arasında alacak verecek meselesi vardı.

ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCE ARKADAŞINA MESAJ GÖNDERDİ

Polisin ulaştığı bilgilere göre Öztürk, öldürülmeden dakikalar önce arkadaşına gönderdiği mesajda, “Şehir dışında bir yerdeyim. Beni burada öldürseler kimsenin haberi olmaz” diye yazdı. Öztürk’ün son görüştüğü kişi ortağı Abdülhaluk B.’nin olay yerine kardeşi Abdulkadir B. ile gittiği tespit edildi. Bu araçta Abdülhaluk B.’nin dini nikahlı eşi E.T.’nin üzerine kayıtlıydı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Emniyette ifadesi alınan şüpheli Abdülhaluk B., suçlamaları kabul etmedi. Soruşturmanın ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.