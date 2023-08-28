Cansever yeni şarkısını tanıttı

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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; daha önce İbrahim Tatılıses'in seslendirdiği ve aranjörlüğünü Mustafa Arapoğlu'nun üstlendiği 'Benim Hayatım'a Kayıp Şair ile düet yapan Cansever, "Benim için çok güzel bir çalışma oldu. Farklı tarzda bir işe imza attık. Çok güzel bir de klip çektik. Farklı bir Cansever ile hayranlarımın karşısına çıkacağım. İbrahim ağabeye sürpriz olsun diye dinletmedim. O da dinleyince çok beğenecek" dedi.

"ZAMANINDA BENİ ÇOK ÜZDÜLER"

Gazetecilerle sohbet eden Cansever, "Her zaman söylüyorum; İbrahim Tatlıses olmasaydı Cansever olmazdı. Ona çok teşekkür ediyorum. Var olsun, ömrü uzun olsun. Benim için bu camiada en değerli isimlerden biridir kendisi. Camiamızda İbrahim Tatlıses gibi vefalı olanlar kadar olmayanlar da çok. Onlar kendilerini biliyor. Onlara hakkımı helal etmiyorum. Zamanında beni çok üzenler oldu" şeklinde konuştu.

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"Hak ettiğim yerde olduğumu düşünmüyorum" açıklamasını yapan Cansever, "Önümü kesen olmadı ama bir şekilde hak ettiğim değeri görmedim, göstermediler. Yine de şükürler olsun, başarım daim... Ben de dahil piyasada ses olarak 10-15 kişiyi geçmeyiz" ifadelerini kullandı. "HAYATIMIN FİLM OLMASINI İSTİYORUM" Hayatının film olmasını isteyen Cansever, "Öldükten sonra bana film yapılmış, ben görmemişim. Bana ne faydası var? Yaşarken çekilsin, ben de göreyim. Aslında çalışmalarını başlattık ama maliyetli iş, sponsor bulmak lazım. Gonca Vuslateri ve Ecem Erkek, çok iyi oyuncular. İkisini de çok seviyorum. Filmimde ikisinden birinin beni oynamasını çok isterim" dedi. Her kuşağa hitap ettiğini belirten Cansever, "Bir şarkı yapıyorum, sosyal medyada en çok gençler paylaşıyor. Yaptığım işi seviyorum. Sağ olsunlar onlar da beni sevip, destekliyor. Z kuşağına ilk uzananlardan biri benim diyebilirim" şeklinde konuştu. "HAKKIMI YEDİLER" Cansever, ayrıca, "Çalıştığım yapımcıların çoğu hakkımı yedi. Üzerimden çok paralar , milyonlar kazandılar. Biri de çıkıp, 'Bu da senin hakkın' demedi. Hep bir şekilde hakkımı yediler. Saygım var ama hiçbirine hakkımı helal etmiyorum. İnsan bir araba, bir ev hediye eder. Çok duydum piyasada birçok sanatçı dostuma yapılan iyilikleri... Maalesef bana hep kötüler denk geldi" ifadelerini kullandı.