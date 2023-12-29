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        Haberler Dünyadan Canserbero'nun ölümüne intihar süsü verilmiş - Magazin haberleri

        Canserbero'nun ölümüne intihar süsü verilmiş

        2015'te intihar sonucu öldüğüne hükmedilen Venezuelalı rapçi Canserbero'nun eski menajeri Natalia Améstica, açıklamada bulundu. Améstica'nın, 8 yılın ardından sansasyonel bir şekilde rapçinin cinayetini itiraf ettiği aktarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2023 - 08:46 Güncelleme: 29.12.2023 - 08:46
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        Ölümüne intihar süsü verilmiş
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        Gerçek adı 'Tirone Gonzalez' olan Canserbero, 'Rolling Stone' tarafından İspanyolca müzik yapan en iyi rapçi seçilmiş ve Tupac Shakur'a benzetilmişti. Canserbero'nun 26 yaşındayken yapımcısı Carlos Molnar'ı bıçaklı bir kavgada öldürdükten sonra kendisini 10'uncu kattaki bir pencereden aşağı attığına hükmedilmişti.

        ÖLÜMÜNE CİNAYET SÜSÜ VERİLMİŞ

        Salı günü Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, Canserbero'nun eski menajeri Natalia Améstica'nın her iki cinayeti de işlediğini ve kardeşi Guillermo Améstica'nın yardımıyla cinayete intihar süsü verdiğini itiraf ettiğini açıkladı.

        "İÇİMDE BÜYÜK BİR ACIYA YOL AÇTI"

        Natalia Améstica, yetkililere organizasyonunu kendisinin yaptığı bir Şili turnesinin parasını Canserbero'nun kendisine vermemeyi planladığını ve onu kovma niyetinde olduğunu öğrendikten sonra öfkelendiğini söyledi.

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        Natalia Améstica, itiraf videosunda, "Bu beni çok incitti ve içimde büyük bir acıya yol açtı" dedi.

        "DEFALARCA BIÇAKLADIM"

        Natalia Améstica; iki sanatçı, 19 Ocak 2015'te Maracay kentindeki evine ziyarete geldiğinde eline bir fırsat geçtiğini belirtti.

        Rapçinin eski menajeri, çaylarına güçlü bir sakinleştirici kattıktan sonra hem Canserbero'yu hem de uzun süredir ilişki yaşadığı Molnar'ı defalarca bıçakladığını dile getirdi.

        "BANA YARDIM ETMESİ İÇİN KARDEŞİME ULAŞTIM"

        Natalia Améstica, daha sonra cinayet mahallini temizlemesine yardım etmesi için erkek kardeşine ulaştığını anlattı.

        Kardeşinin Venezuela İstihbarat Servisi Sebin'den üç memurla birlikte evine geldiğini belirten Améstica, her iki adamı da birkaç kez daha bıçakladıklarını ve kavga etmişler gibi görünmesi için Canserbero'nun yüzüne vurduklarını söyledi.

        "ONU PENCEREDEN NASIL ATACAĞIMIZ SÖYLENDİ"

        Natalia Améstica, "Sonra bize cinayet-intihar mizansenini tamamlamak için onu pencereden nasıl atacağımız söylendi" şeklinde konuştu. Guillermo Améstica da kız kardeşinin anlattıklarını doğruladı.

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        Guillermo Améstica, eve gelen adli tıp uzmanlarının kendisine olay yerinin kurgulanmış gibi göründüğünü söylediğini ve bu numaraya ayak uydurmak için 10 bin ABD doları istediklerini belirtti.

        6 KİŞİ TUTUKLANDI

        Başsavcı Saab düzenlediği basın toplantısında olay yerinin değiştirilmesine yardımcı olan istihbarat görevlileri, bir adli patolog ve birkaç dedektif hakkında tutuklama emri çıkarıldığını söyledi. Venezuela Başsavcısı 6 kişinin tutuklandığını ve daha fazla kişinin de arandığını ifade etti.

        CESEDİ MEZARDAN ÇIKARILDI

        Saab, Canserbero'nun ailesi ve hayranlarının şarkıcının ölümünü çevreleyen koşullar hakkında uzun süredir şüpheleri olduğunu ve davanın kasımda yeniden açılarak rapçinin cesedinin incelenmek üzere mezardan çıkarıldığını belirtti.

        "ARTIK HUZUR İÇİNDE YATABİLİR"

        Başsavcı Saab, X'te "Canserbero, Venezuela gençliğinin bir şehidi ve ulusal kültürün bir kahramanıdır. Canserbero artık huzur içinde yatabilir" diye yazdı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Canserbero

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