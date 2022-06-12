"İÇİMİZDEN GELDİĞİ GİBİ YAŞIYORUZ"

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayatlı, daha önce evlilikleriyle ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu.

Bayat, "Her zaman kendim gibiyim. Normal hayatta nasıl rol yapıyorlar hiç anlamıyorum. Çok yorucu olsa gerek... Cansel de benim gibi. Birbirimize karşı filtresisiz, dürüstüz, doğalız. İçimizden geldiği gibi yaşıyoruz." demişti.