Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, henüz doğmamış bebekleri için sosyal medya hesabı açtı - Magazin haberleri

Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, henüz doğmamış bebekleri için sosyal medya hesabı açtı - Magazin haberleri

Cansel Elçin ve eşi Zeynep Tuğçe Bayat'ın heyecanı büyüyor. Çift, şu sıralar oğulları Atlas'ı kucaklarına almak için geri sayıma başladı.

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DOĞACAK BEBEKLERİNE SOSYAL MEDYA HESABI AÇTILAR

Zaman zaman hamilelik sürecinde objektif karşısında verdikleri pozları yayımlayan çift bu kez de doğacak bebekleri için sosyal medya hesabı açtı.

"OCAK AYININ SONUNDA DOĞMAYI PLANLIYORUM"

Bebeklerinin profil fotoğrafına ultrason fotoğrafını koyan çift, bilgilere "Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın oğluyum. Ocak ayının sonunda doğmayı planlıyorum" notunu düştü.