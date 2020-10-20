Ammonit fosilinin içinden çıkan opal taşı. Ancak taş değerli değil elbette. Opal taşı yeraltı sularının hareket etmesi ile beraber, kayalar arasında oluşan boşlukların çökelmesi neticesinde oluşur. Genel olarak takı ve mücevher olarak kullanılan opal, 5.5-6 sertlik derecesine sahiptir.