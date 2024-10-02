Canlılar arasında en yardıma muhtaç türün insan bebekleri olduğunu biliyor muydunuz? İşte bebeklerin yavaş gelişiminin sebebi!

Bu, diğer hayvanlarda daha az önemli olabilir, çünkü birçok hayvanın davranışları daha çok içgüdüsel olarak belirlenir. Ancak insanlar, hem biyolojik hem de sosyal olarak karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu nedenle, bebeklerin bilişsel gelişimi uzun zaman alır ve bu süreç, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde bile devam eder.