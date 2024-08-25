Canlı yayında vurmuştu, yakalandı

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İHA'nın haberine göre; olay, 23 Ağustos Cuma günü Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüpkent Mahallesi'nde yaşandı. Dönerci ustası İsmail A., sosyal medyadan canlı yayın yaptığı esnada ateşli silahla yaralanması olayının aydınlatılması için Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Şanlıurfa Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yürütülen çalışma sonucunda, olay yerinden bir araçla geçerken pompalı tüfekle ateş açan şüpheli ve aracı kullanan kişi suç aleti silahla birlikte yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır" denildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.