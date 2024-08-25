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        Haberler Gündem 3. Sayfa Canlı yayında vurmuştu, yakalandı | Son dakika haberleri

        Canlı yayında vurmuştu, yakalandı

        Şanlıurfa'da sosyal medyada canlı yayın yapan dönerciyi silahla vuran şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 19:24 Güncelleme: 25.08.2024 - 19:24
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        Canlı yayında vurmuştu, yakalandı
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        İHA'nın haberine göre; olay, 23 Ağustos Cuma günü Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüpkent Mahallesi'nde yaşandı. Dönerci ustası İsmail A., sosyal medyadan canlı yayın yaptığı esnada ateşli silahla yaralanması olayının aydınlatılması için Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

        Şanlıurfa Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yürütülen çalışma sonucunda, olay yerinden bir araçla geçerken pompalı tüfekle ateş açan şüpheli ve aracı kullanan kişi suç aleti silahla birlikte yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır" denildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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