Yayına bağlandı "Pişmanım" dedi

Didem Arslan Yılmaz’ın programına gelen Mehmet Ciro (27) evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyledi. Evlenmek isterken 100 bin lirasından olan ancak düğün günü gelin ortaya çıkmayınca dolandırıldığını anlayan genç adam, Didem Arslan Yılmaz’dan yardım istedi.
SAHTE GELİN ÇETESİNİN DİĞER MAĞDURLARI STÜDYOYA AKIN ETTİ
Mehmet Ciro’nun “Sahte gelin çetesi tarafından dolandırıldım” demesi üzerine çetenin diğer mağdurları da stüdyoya akın etti. Mağdurlardan biri, oğlunu evlendirmek isterken 80 bin TL dolandırıldığını anlatırken, bir başka mağdur ise “Bu çete, sahte gelin olmam için bana altın teklif etti” diyen Zeynep oldu.
Canlı yayın devam ederken gelen telefon herkesi şoke etti. Sahte gelin çetesinde kendisini evlenmek isteyen insanlara ‘gelinin dayısı’ olarak tanıtan Resul isimli kişi yayına telefonla bağlanarak, insanları dolandırdığını itiraf etti. Sözlerine “Mehmet’in hayallerini çaldım” şeklinde devam eden Resul, yıllardır insanları dolandırdığını, yaptıkları için çok pişman olduğunu ve başka insanların maşası olduğunu iddia etti.
Didem Arslan Yılmaz ise Resul yakalanana kadar bu dolandırıcılık olayının peşini bırakmayacağını söyledi.
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