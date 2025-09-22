Canlı yayında kuyuyu görüntülediler

Canlı yayında Cihan, babası Mesut’un üzerine doğru koşarak tekme atmaya kalkıştı. Ancak ekip müdahale ederek olası bir kavgayı engelledi.

MESUT STÜDYOYU TERK ETTİ

Ardından Didem Arslan Yılmaz, tüm Türkiye’nin merak ettiği kuyuya su altı kamerasıyla bakacaklarını duyurdu. Canlı yayında yapılan incelemede çarpıcı görüntüler kayda geçti.

İŞTE KUYUNUN DİBİ! CANER ORADA MI?

Su altı kamerasıyla yapılan incelemede kuyunun derinliklerinde çamurlu ve bulanık bir görüntüyle karşılaşıldı. Ekran başındaki izleyiciler büyük bir merakla canlı yayını takip ederken, “Acaba Caner burada mı?” sorusu herkesin aklına takıldı. Program ekibi, araştırmaların süreceğini ve tüm ihtimallerin değerlendirileceğini duyurdu.