Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Canlı yayında kuyuyu görüntülediler | Son dakika haberleri

        Canlı yayında kuyuyu görüntülediler

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında bugün tansiyon yine yükseldi. Program hızlı başladı; kayıp Caner'in bulunmasına yönelik araştırmada önemli adımlar atıldığını söyleyen Didem Arslan Yılmaz, stüdyoda yaşanan gerilimli anlarla izleyicilerin dikkatini çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 19:33 Güncelleme: 22.09.2025 - 19:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Canlı yayında kuyuyu görüntülediler
        ABONE OL
        ABONE OL

        Canlı yayında Cihan, babası Mesut’un üzerine doğru koşarak tekme atmaya kalkıştı. Ancak ekip müdahale ederek olası bir kavgayı engelledi.

        MESUT STÜDYOYU TERK ETTİ

        Ardından Didem Arslan Yılmaz, tüm Türkiye’nin merak ettiği kuyuya su altı kamerasıyla bakacaklarını duyurdu. Canlı yayında yapılan incelemede çarpıcı görüntüler kayda geçti.

        İŞTE KUYUNUN DİBİ! CANER ORADA MI?

        Su altı kamerasıyla yapılan incelemede kuyunun derinliklerinde çamurlu ve bulanık bir görüntüyle karşılaşıldı. Ekran başındaki izleyiciler büyük bir merakla canlı yayını takip ederken, “Acaba Caner burada mı?” sorusu herkesin aklına takıldı. Program ekibi, araştırmaların süreceğini ve tüm ihtimallerin değerlendirileceğini duyurdu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Newsweek'e yazdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Newsweek'e yazdı
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Rusya lideri Putin'den Trump'a kritik teklif
        Rusya lideri Putin'den Trump'a kritik teklif
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        81 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı! Kurtulmak için balkondan atladı!
        81 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı! Kurtulmak için balkondan atladı!
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        Çarptığı kadına tokat attı, çevredekilere bıçak çekti!
        Çarptığı kadına tokat attı, çevredekilere bıçak çekti!
        Prof. Dr. Özlü: Covid-19 ölümcül salgın etkeni olmaktan çıktı
        Prof. Dr. Özlü: Covid-19 ölümcül salgın etkeni olmaktan çıktı
        Başkasıyla ilişkisi çıkmıştı... Fren izine rastlanmadı! Sıcak gelişme: Günlük!
        Başkasıyla ilişkisi çıkmıştı... Fren izine rastlanmadı! Sıcak gelişme: Günlük!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Öğrenci kentlerinde kiralar ne durumda?
        Öğrenci kentlerinde kiralar ne durumda?
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        Musk ve Trump aylar sonra yan yana
        Musk ve Trump aylar sonra yan yana
        Trump, TikTok'u devralacak Amerikalı ortakları açıkladı
        Trump, TikTok'u devralacak Amerikalı ortakları açıkladı
        Elde var sıfır!
        Elde var sıfır!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Turizmde ağustos zirvesi
        Turizmde ağustos zirvesi
        İthal otomobillerde yeni dönem
        İthal otomobillerde yeni dönem
        "Tedesco için ciddi bir eksi puan"
        "Tedesco için ciddi bir eksi puan"
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        Habertürk Anasayfa