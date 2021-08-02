Canlı yayında alevler büyüdü!

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Marmaris yangının 5. gününde alevler Hisarönü mahallesini sardı. Adeta mahşer gününün yaşandığı bölgede Hisarönü Mahallesi boşaltıldı. İnsanlar alevler arasında kalan yerleşim yerinden canlarını kurtarmak için adeta zamanla yarıştı.

Ekipler, daha önce tedbir amacıyla boşaltılan mahalledeki alevlere havadan helikopter, karadan da arazözlerle müdahale ederken feci anlar yaşandı. İneğini alandan sırt çantasını kapan kişiye kadar herkes koşar adımlarla alevlerden kurtulmaya çalıştı.

CANLI YAYINDA FECİ ANLAR

Bölgede yamaçta başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Habertürk ekibi canlı yayındayken dakikalar içinde alevler, anayola kadar indi. Anayolda bulunan insanlar bir anda dumanların arasında kaldı.

Vatandaşlar ve Habertürk ekibi, bir tarafı duman ve bir tarafı da alev olan yola kaldı



YOL TRAFİĞE KAPANDI

Alevlerin Hisarönü-Bozburun kara yoluna ulaşması nedeniyle, Hisarönü girişi yol trafiğe kapandı. Görevliler, Hisarönü Mahallesi'nde yaşayan vatandaşları evlerinden tahliye ediyor.

