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CANLI YAYIN: Türk futbol camiası, deprem yaralarını sarmak için omuz omuza verdi!

Türk futbol camiası, deprem yaralarını sarmak için omuz omuza verdi!

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili kapsayan deprem felaketinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan önemli bir adım gelmişti. "Omuz Omuza" yardım kampanyasını başlatan TFF, spor dünyasının önemli isimlerini bağış kampanyasında bir araya getiriyor. Tüm futbol camiasının kenetlendiği bu gecede dev bağışın toplanması hedefleniyor

Giriş: 01.03.2023 - 20:11 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili kapsayan deprem felaketinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan önemli bir adım gelmişti. "Omuz Omuza" yardım kampanyasını başlatan TFF, spor dünyasının önemli isimlerini bağış kampanyasında bir araya getiriyor.

  • BeIN Sports stüdyolarında gerçekleşen etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu ortaklığı ile dev bir rakama ulaşılması hedefleniyor. A Spor, beIN Sports, D Smart Spor, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8.5, ortak şekilde canlı olarak yayınlanıyor.

  • Türk ve dünya futbol ailesinin deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak için bir araya geldiği yayına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu başta olmak üzere tüm Süper Lig kulüp başkanları katılıyor. Türk futbolunun efsane teknik direktörleri Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş de geceye katılım gösterdi.

    Haber sürekli olarak güncellenmektedir...

  • Deprem felaketi sonrası uygulamaya konulan dayanışma ve yardım kampanyasının internet sitesi yayına başladı. "Ülkemiz, dünyanın en büyük doğal afetlerinden birini yaşıyor. Şimdi sıra sende, kaybedecek hiç vakit yok." sloganıyla başlatılan kampanyaya katılmak isteyenler, "omuzomuza.org" web sitesinden kredi kartı bilgileriyle yardımda bulunabilecek. Katılımcılar, ayrıca DESTEK yazıp 8332'ye mesaj göndererek SMS ile bağış gönderilebilecek.

     

  • MAÇLAR İKİ HAFTA BOYUNCA ŞİFRESİZ

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'de gelecek iki hafta maçların şifresiz olarak yayınlanacağını açıkladı. Kasapoğlu, 3-13 Mart tarihlerinde oynanacak Spor Toto Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanacağını söyledi.

  • MEHMET BÜYÜKEKŞİ: 80 MİLYON TL'LİK BAĞIŞLA BAŞLATIYORUZ

    TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Milletimizin başı sağ olsun. Omuz omuza kampanyamızı, kulüplerimizin ve bizim yaptığımız toplam 80 milyon TL'lik bağışla başlatıyoruz. 1000 konteynerin de siparişini veriyoruz. Tek amaç için buradayız. Kampanyamız tek gecelik bir organizasyon değil. İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finaline kadar çeşitli organizasyonlar, maçlar düzenleyeceğiz.

  • Depremi en çok hisseden illerden olan Hatay'da teknik direktörlük yapan Volkan Demirel ve Hataylı antrenör Gökhan Zan da geceye katıldı. Volkan Demirel, Hatay'da bulunduğum sürede 100 kişiyi tanıdıysam neredeyse yarısını kaybettim. Başta mesai arkadaşım Taner Savut'a, oyuncu arkadaşımız Atsu'ya ve personelimize baş sağlığı diliyorum. Keşke onları hayatta tutabilseydik. Kendi adıma, ailelerinden özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

  • Gökhan Zan ise "Ben artık önümüze bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Geleceğe umutla bakmak ve çözüme odaklanmak istiyorum. Volkan Demirel kardeşime teşekkür ediyorum, bir Hataylı gibi o bölgeyi sahiplendi. İyi ki varsın. Hatay sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün değil, 86 milyonun şahsi meselesidir." dedi.

  • Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da açıklamasında şunları söyledi:

    "Acımız taze ama bu acının içinde umut ve gurur da var. Gösterdiğimiz birlikten gurur duymalıyız. Bu dayanışmanın eşi benzeri görülmedi. Bundan ders almayı ve geçmiş olaylardan almadığımız dersi bu sefer alarak afetlere hazır bir ülke dizayn etmeliyiz"

  • Ali Koç ayrıca barış ikliminin devam etmesini umarak şunları söyledi:

    "Ben bu ülkenin kutuplaşmasından çok rahatsız olan bir insanım. Futbol da bu kutuplaşma içinde büyük bir unsur haline geldi. Bu ortamda inşallah, birlik ve beraberlik unsuru kalıcı olur"

  • PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe de geceye canlı yayınla bağlandı ve şunları söyledi:

    "Bu gerçekten büyük bir trajedi. Herhalde hayal gücümüzün yetmeyeceği kadar büyüktü. Türkiye'nin neler çektiğini tahmin edemiyorum. Bu projenin bir parçası olduğum için gurur duyuyorum."

  • Cantürk Alagöz, Iğdır Spor Kulübü olarak 5 Milyon TL'lik bağışta bulundu.

    Flo Ayakkabı, 5 Milyon TL'lik bağışta bulundu.

    Çağlayan Çetin, Trendyol adına 50 milyon TL bağışladı. 

  • Şenol Güneş: Yaraları sarmak için milletimizin büyüklüğünü tekrar gördük. Türkiye Omuz omuza tek yürek. Son maçımızda çocuklarımıza gönderilen oyuncakların tüm dünyaya etkisi olduğuna inanıyorum. Bunun uzun soluklu bir hizmet yarışı olduğunu düşünüyorum. Futbol ve sanat, nefes alma alanıdır ama bugün aldığımız nefesi bile geri veriyoruz.

  • Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Medipol Başakşehir kulübü adına 2 milyon TL bağışladıklarını açıkladı.

  • Nevzat Kaya, Muşspor adına 3 milyon TL bağışta bulundu.

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