Faroe Adaları - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde 5 maça çıkan A Milliler 4 galibiyet 1 beraberlik alarak 13 puanla grupta lider konumunda. Faroe Adaları - Türkiye maçına kısa bir süre kalırken maçın hangi kanaldan, şifresiz olarak yayınlacağı merak konusu oldu.