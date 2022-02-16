Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Inter, Liverpool'u konuk ediyor.

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SAAT: 23.00

STAT: Giuseppe Meazza

YAYIN: Exxen

HAKEM: Szymon Marciniak

Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Vidal, Brozovic, Hakan Çalhanoglu, Perisic, Dzeko, Lautaro Martinez

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Thiago, Elliott, Mane, Salah, Diogo Jota

NASIL GELDİLER

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, D Grubu'nda Sheriff ve Shakhtar'ı gerie bırakıp Real Madrid'in ardından 2. olarak tur biletini aldı.

Jürgen Klopp'un takımı Liverpool ise Atletico Madrid, Porto ve Milan'ın olduğu B Grubu'ndaki tüm maçlarını kazarak namağlup lider olarak son 16'ya kaldı.