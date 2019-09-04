04 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray Kulübü, 1. transfer ve tescil döneminde kadrosuna kattığı futbolcular için imza töreni düzenledi.
Törende ilk olarak 66. yaşına bugün basan Fatih Terim'in doğum günü kutlanırken ardından Alya sahne aldı ve Galatasaray marşını seslendirdi. Milli takımlarda bulunan Ryan Babel, Steven Nzonzi, Jimmy Durmaz ve Florin Andone'nin açıklamaları gösterilirken diğer yeni transferler yapılan anonslarla bir bir sahneye çıktı.
İlk olarak Adem Büyük taraftarla buluşurken onu Şener Özbayraklı, Okan Kocuk, Christian Luyindama, Jean Michael Seri, Taylan Antalyalı, Emre Mor, Mario Lemina ve Radamel Falcao izledi.
FALCAO ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ!
Sahneye çıkan Radamel Falcao ilk olarak taraftarların yanına giderek üçlü çektirdi. Stadyumda bu anlarda büyük coşku yaşandı.
"FALCAO'NUN MAAŞININ BİR KISMINI SPONSOR ÜSTLENDİ"
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Radamel Falcao'nun maaşının bir kısmının sponsorun üstlendiğini duyurdu! Cengiz, "Çok gergin bir transfer döneminin ardından yeni transferleri huzurunuza getirmekten büyük bir onur duyuyoruz. Sizin isteğinizi en optimum şekilde halletmeye çalıştık. Falcao transferinin bir kısmını üstlenen Nef'e teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
GS TV CANLI İZLE!
GALATASARAY KİMLERİ TRANSFER ETTİ?
Galatasaray transfer döneminde şu oyuncuları kadrosuna kattı:
Radamel Falcao (Monaco),Mario Lemina (Southampton-kiralık),Florin Andone (Brighton-kiralık),Steven Nzonzi (Roma-kiralık),Emre Mor (Celta Vigo-kiralık),Christian Luyindama (Standard Liege),Ryan Babel (Fulham),Jean Michael Seri (Fulham-kiralık),Adem Büyük (BtcTurk Yeni Malatyaspor),Okan Kocuk (Bursaspor),Jimmy Durmaz (Toulouse),Taylan Antalyalı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor),Şener Özbayraklı (Fenerbahçe),Valentine Ozornwafor (Enyimba).
EN DEĞERLİ KULÜP GALATASARAY, EN DEĞERLİ FUTBOLCU SERI
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda mücadele edecek 18 takım arasında en pahalı ekip Galatasaray olurken, en değerli oyuncular sıralamasının zirvesinde de sarı-kırmızılı ekibin Fildişi Sahilli futbolcusu Jean Michael Seri yer aldı.
Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, Süper Lig'de yer alan takımların kadro değeri sıralamasında, geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, 136,40 milyon avro kadro değeriyle ilk sırada kendine yer buldu.
Transfermarkt'ın değerlendirmesinde, Süper Lig'de bu sezon forma giyecek oyuncular arasında en değerli isim, 25 milyon avroyla Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean Michael Seri oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!