Galatasaray'da sular durulmuyor... 30 Nisan'da yapılması planlanan seçime tedbir konma kararı üzerine Galatasaray Başkanı Burak Elmas gündeme dair açıklamalar yaptı ve yeni seçimle ilgili tarihi hafta sonu yapılacak istişarelerin ardından gelecek haftaya bıraktıklarını duyurdu. Burak Elmas'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İbra konusunda, bugüne kadar hiç konuşmadım. Bugün kamuoyunu açık bir şekilde bilgilendirmek istiyorum. Gösterdiğimiz nezaket yanlış anlaşıldı. Seçim sürecinde ön plana çıkmak istemedim ama seçim süreciyle alakalı yalan yanlış haberlerle algılar yaratılmak isteniyor"

"GALATASARAY'IN BÜTÇESİZ KALMAMASI İÇİN SEÇİM KARARI ALDIK"

"Sunduğumuz bütçe onaylanmayınca normalde genel kurul tutanaklarını beklememiz gerekirdi ama Galatasaray'ın bütçesiz kalmaması için seçim kararı aldık"

"BİZİM TALEBİMİZ OLMADAN SEÇİME GİREBİLECEĞİMİZ KONUSUNDA KARAR VERİLMİŞ"

"Tedbir kararını veren mahkemeye itiraz yapıldı, cuma günü tedbir kaldırıldı. Aynı mahkemede bizim seçime girebileceğimiz konusunda bir karar verilmiş. Bunu öğrendiğimizde çok şaşırdık çünkü bizim böyle bir talebimiz olmadı"

"BU KARARIN ÇIKACAĞINI ÖNCEDEN BİLENLER VARDI!"

"Bizim bilgimiz yokken, 16:00 civarı böyle bir kararla ilgili şeyler ortada dolaşmaya başladı. Kim servis ettiyse, bir gün önceden bu kararı biliyorlardı. Sonra bize linç başladı. Bu kararla benim alakam yok"

"HER İKİ ADAY DA 21-28 MAYISI BELİRLEDİ"

"Her iki adayımız da 21-28 Mayıs tarihlerinde yeniden seçim yapılmasını istedi. Bütçe ile ilgili endişelerimiz olduğunu dile getirdim. Biz bu tedbirin kalkması için mahkemeye başvuru yaptık, o da yarım saat önce reddedildi"

"İSTİFA ETSEK GALATASARAY BAŞSIZ KALIRDI"

"Galatasaray'ı çok ciddi bir kaosun içine sürüklemeye çalışıyorlar. İstifa etmemizi söylüyorlar. İstifa sadece kulübün başsız kalmasını sağlar. İstifa etsek seçim takvimi açısından süre değişmiyor. Eğer istifa etseydik, Galatasaray başsız kalırdı. TFF Başkanlık seçimleri, yayın ihalesi gibi önemli konular varken Galatasaray'ı başsız bırakamazdık."

"BİZİM İBRA EDİLMEMEMİZ İÇİN UĞRAŞANLAR ADAY DAHİ OLMADILAR"

"Yönetimimizin ibra edilmemesi için uğraşan arkadaşlar, aday dahi olmadılar. Şimdi bayram tatili yapıyorlar. Biz ise Galatasaray için uğraşıyoruz"

SEÇİM TARİHİ HAFTAYA AÇIKLANACAK

"Herkes bizden seçim tarihi bekliyor. Fakat Galatasaray'ın geleceğini ciddi bir şekilde etkileyecek kararla ilgili istişareler yapmak istiyoruz. Seçimle ilgili tarihi açıklamayı önümüzdeki haftaya bırakma kararı aldık"

ADAY OLACAK MI?

"Galatasaray'ı el birliğiyle bu konumdan çıkarmamız lazım. Şu anda benim adaylığımın konuşulacağı zaman değil."

"SEÇİME GİRMEK İSTESEYDİK ÖNÜMÜZE İKİ KEZ FIRSAT GELDİ"

"Eğer biz seçime girmek isteseydik girerdik. Önümüze iki fırsat çıktı. Biz bunu kabul etmeyip Galatasaray'ın seçime gitme idaresini göstermek istedik. Seçim olması için imza toplanması olayını destekliyorum. Yarın gidip tüm yönetimimle beraber ben de imza vereceğim."

"DAVANIN GERİ ÇEKİLMESİ İÇİN TELEFON AÇTIM"

"Divan başkanıyla birlikte Galatasaray Başkanı olarak Fırat Develioğlu'nu aradık ve açtığı davayı geri çekmesini rica ettik ancak kendisi geri çekmek istemedi."

"ÜYELERİMİZİN İMZA KONUSUNU DESTEKLİYORUM, YÖNETİM KURULUMUZ OLARAK BİZ DE VERECEĞİZ"

"Seçimin yarın olması için ben de gidip imza vereceğim. Seçimin olması için imza toplanmasını ben de destekliyorum. Galatasaray demokrasisine müdahale edilmesine her zaman sert tepki göstermemiz gerekiyor."

GALATASARAY'DA NELER YAŞANDI?

24 SAAT SÜREN KONGREDE BURAK ELMAS İBRA EDİLMEDİ

26 Mart 2022 - Galatasaray'ın yıllık olağan mali genel kurulunda Başkan Burak Elmas yönetiminin faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. 26 Mart'ta başlayıp 27 Mart'ta sona eren ve 24 saat süren Genel Kurul'da; Burak Elmas, tüzük gereği olağanüstü seçimli genel kurul kararı alacaklarını söyledi.

Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve ekibi ibra edilmezken bütçeye de onay çıkmadı.

28 Mart 2022 - Eski yöneticilerden Metin Öztürk, Galatasaray'da yeniden başkanlığa aday olacağını duyurdu.

30 Mart 2022 - Galatasaray olağanüstü seçim genel kurul toplantısının 23 Nisan'da, yeterli çoğunluk sağlanamazsa 30 Nisan'da yapılacağı açıklandı.

31 Mart 2022 - Bir önceki seçimde 41 oy farkla Burak Elmas'a kaybeden Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Hamamcıoğlu, Metin Öztürk'ten sonra adaylığını duyuran ikinci isim oldu.

3 Nisan 2022 - Burak Elmas'ın genel kurulda alınan kararı, mahkemeye götürüp iptal ettireceği yönündeki iddiaları yalanladı.

8 Nisan 2022 - İstanbul Valiliği Dernekler Masası, sarı-kırmızılı kulübe olağan genel kurul iptali, olağan genel kurul sonucunda alınan seçim kararının iptali, kulüp tüzüğünün idari ibrasızlıkla ilgili tüm maddelerinin iptali yönünde dava açtı.

19 Nisan 2022 - Üye Fırat Develioğlu, son genel kurulda alınan seçim kararına tedbir koydurdu.

22 Nisan 2022 - Galatasaray yönetimi, 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak alınan tedbir kararını kaldırdı.

23 Nisan 2022 - Burak Elmas, kendilerine verilen idari ibrasızlığın kaldırılmasına yönelik genel kurulun iptali davası açtı.

28 Nisan 2022 - Develioğlu, bir üst mahkemeye başvurarak yeniden tedbir konulmasını istedi.

29 Nisan 2022 - İstinaf Mahkemesi tarafından sarı kırmızılı kulüpteki seçim sürecine tedbir kararı kondu.