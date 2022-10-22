Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Battalgazi Devlet Hastanesi, Hekimhan Tünelleri, Kuru Kayısı Lisanslı Depo ve Borsası ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalardan satır başları şöyle:

Yaklaşık 2 yıllık bir aranın ardından tekrar Malatya'da sizlerle hasret gidermenin mutluluğu içindeyim. Tarihe ismini seçkin insanların şehri diye yazdırmış Malatya bugün de bütün parıltısıyla yoluna devam ediyor.

Malatya'ya 20 yılda 33 milyar liralık yatırım yaptık. Seviyoruz Malatya'yı.

Malatyamıza ilk evim kampanyasıyla 2 bin 500 konut, ilk iş yerim kampanyasıyla 500 iş yeri daha kazandırıyoruz.

Sağlıkta 14'ü hastaneden oluşan toplam 68 sağlık tesisi yaptık.

Ulaştırmada 36 kilometreden devraldığımız Malatya'daki bölünmüş yol uzunluğunu 462 kilometreye çıkardık.

Bugün toplam yatırım tutarı 19 milyar lirayı bulan 133 ayrı projenin resmi açılışını yapacağız. Malatya'ya elimiz boş gelmedik yine dolu dolu geldik.

Malatya'yı Sivas'a bağlayan 104 km'lik Hekimhan Yolu'nu, 8 tüneli ve 14 köprüsü ile birlikte resmen hizmete alıyoruz.

TOKİ vasıtasıyla Malatya'da 17 bin 843 konut projesini hayata geçirdik. İlk evim kapsamında 2 bin 500 daha konut kazandırıyoruz.

Her kesimden insanımızın hak ve özgürlük talebini gerçekleştirdiğimiz sessiz devrimlerle çözdük. Ekonomimizi büyütüp istihdamı artırdık.

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