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        Haberler Gündem CANLI YAYIN | AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor! 31 Mart yerel seçimleri İstanbul ilçe belediye başkan adayları kim?

        AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor!

        AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimi İstanbul ilçe belediye başkan adayları bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanıyor. Peki, AK Parti 31 Mart yerel seçimi İstanbul ilçe belediye başkan adayları kim oldu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2024 - 15:31 Güncelleme: 20.01.2024 - 15:31
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        • 1

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler ve Yerel Yönetimler seçimlerinde, İstanbul ilçelerinin belediye başkan adayları canlı yayında açıklanıyor. Tanıtım toplantısı sonrasında "31 Mart yerel seçimleri AK Parti İstanbul ilçe adayları kim?" sorusu da cevabını bulmuş olacak.

        • 2

          AK PARTİ İSTANBUL İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANIYOR

          AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkan adayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi olarak açıklanıyor. Aşağıdaki linkten tanıtım toplantısı canlı yayınını takip edebilirsiniz.

          CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          AK Parti'nin İstanbul ilçelerinde aday göstermesi beklenen isimler şöyle:

          Adalar: Sina Şen

          Arnavutköy: Mustafa Candaroğlu

          Ataşehir: Mustafa Naim Yağcı

          Avcılar: Abdullah Küçükoğlu

          Bahçelievler: Hakan Bahadır

          Bakırköy: Ali Talip Özdemir

          Bayrampaşa: İlknur Kovaç

          Bağcılar: Abdullah Özdemir

          Başakşehir: Yasin Kartoğlu

          Beykoz: Murat Aydın

          Beylikdüzü: Mustafa Günaydın

          Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız

          Beşiktaş: Serkan Toper

          Büyükçekmece: Recep Erol

        • 4

          Esenler: Tevfik Göksu

          Esenyurt: Hamit Öncü

          Eyüpsultan: Deniz Köken

          Fatih: Mehmet Ergün Turan

          Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta

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          Güngören: Bünyamin Demir

          Kadıköy: Veli Arslan

          Kartal: Hüseyin Karakaya

          Kağıthane: Mevlüt Öztekin

          Küçükçekmece: Aziz Yeniay

          Maltepe: Kadem Ekşi

          Pendik: Ahmet Cin

          Sancaktepe: Şeyma Döğücü

          Sarıyer: Hüseyin Coşkun

          Silivri: Volkan Yılmaz

          Sultanbeyli: Ali Tombaş

          Sultangazi: Abdurrahman Dursun

          Tuzla: Şadi Yazıcı

          Zeytinburnu: Ömer Arısoy

          Çatalca: Mesut Üner

          Çekmeköy: Ahmet Poyraz

          Ümraniye: İsmet Yıldırım

          Üsküdar: Hilmi Türkmen

          Şile: İlhan Ocaklı

          Şişli: Gökhan Yüksel

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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