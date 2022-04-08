Haftanın son iş gününde 8 Nisan Cuma günü 22 ayar bilezik fiyatları araştırılıyor. Peki, 22 ayar bilezik fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 8 Nisan günü 22 ayar bilezik fiyatları canlı takip ekranı!

8 NİSAN ANLIK 22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

Gün içerisinde %-0,14 düşüş yaşayan 22 ayar bilezik fiyatının serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'da alış satış fiyatı ile ilgili güncel rakamları şöyle;

ALIŞ: 830,17

SATIŞ: 855,48

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