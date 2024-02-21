Ons altın ve döviz kurundaki hareketlilikten doğrudan etkilenen altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. İbrenin yukarı yöne dönmesiyle altın fiyatları alış-satış tablosu araştırması hız kazandı. Peki, bugün altın güncel altın fiyatları ne kadar? İşte, 21 Şubat Çarşamba canlı tablo ile çeyrek, yarım ve gram altın fiyatında son durum...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ