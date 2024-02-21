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        Haberler Ekonomi Altın CANLI VERİ | Altın fiyatları son dakika: 22 Şubat 2024 altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında ibre yukarı döndü! 22 Şubat güncel altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta düşüşe geçen altın fiyatları yeniden 2 bin lirayı aştı. Yeni haftaya hareketli başlayan altın fiyatları 21 Şubat Çarşamba gününde de yükseliş eğiliminde devam ediyor. Sizler için güncel altın fiyatlarını derledik. İşte, 21 Şubat 2024 bugün canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 07:43 Güncelleme: 21.02.2024 - 07:43
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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