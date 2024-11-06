UEFA ülke puanı sıralaması 7 Kasım 2024: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, kaç puanı var?
Ülke puanı adına kritik bir haftaya girildi. UEFA Avrupa Ligi 4'üncü hafta maçı kapsamında; temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kritik maçlara çıkıyor. Bu nedenle UEFA ülke sıralaması futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Temsilcilerimiz Avrupa arenasında aldığı puan ve puanlarla ülke puanına katkıda bulunuyor. İşte 7 Kasım 2024 Perşembe canlı UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...
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UEFA ülke sıralaması son durum... UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçları kapsamında; Beşiktaş, Malmö ile, Fenerbahçe deplasmanda AZ Alkmaar ile, Galatasaray ise sahasında Tottenham ile karşılaşacak. Ülke sıralamasında en yakın rakibimiz 9. sırada yer alan Çekya. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde alınan her galibiyet ülke puanı adına büyük önem taşıyor. Peki, Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, kaç puanı var? İşte UEFA ülke sıralaması güncel durumu...
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TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?
Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 38.700 puan ile 10. sırada yer alıyor. 9. sıradaki Çekya'nın ise puanı 40.650 puanı bulunuyor.
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UEFA ÜLKE SIRALAMASI
1- İngiltere | 94 bin 589
2- İtalya | 83 bin 231
3- İspanya| 77 bin 275
4- Almanya | 75 bin 410
5- Fransa | 62 bin 665
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6- Hollanda| 57 bin 773
7 - Portekiz | 54 bin 616
8 - Belçika | 47 bin 200
9 - Çekya | 40 bin 650
10 - Türkiye | 38 bin 700