UEFA ülke sıralaması güncel durum... Avrupa Ligi'nin 8'inci haftasında, Galatasaray Ajax'la, Beşiktaş Twente ile Fenerbahçe ise Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleler öncesinde, UEFA ülke puanı sıralaması gündemdeki yerini aldı. UEFA ülke puanı sıralamasında en yakın rakibimiz Çekya. UEFA ülke puanı, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ülkelerin yer alacak takım sayısını ve oynanacak ön eleme sayısını doğrudan etkiliyor. Peki, "Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, kaç puanı var?" İşte detaylar...