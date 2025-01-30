UEFA ülke puanı güncel sıralaması 30 Ocak: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı?
UEFA Avrupa Ligi heyecanı 8. hafta maçları devam ediyor. Bu kapsamda ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ülke puanı adına önemli maçlara çıkıyor. Temsilcilerimizin aldığı her galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet ülke puanı sıralamamızı etkiliyor. Bu kapsamda UEFA ülke puanındaki sıralamamız ve Türkiye'nin puanı sporseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı?" İşte 30 Ocak 2025 Perşembe UEFA ülke puanı sıralamasında güncel son durum...
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UEFA ülke sıralaması güncel durum... Avrupa Ligi'nin 8'inci haftasında, Galatasaray Ajax'la, Beşiktaş Twente ile Fenerbahçe ise Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleler öncesinde, UEFA ülke puanı sıralaması gündemdeki yerini aldı. UEFA ülke puanı sıralamasında en yakın rakibimiz Çekya. UEFA ülke puanı, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ülkelerin yer alacak takım sayısını ve oynanacak ön eleme sayısını doğrudan etkiliyor. Peki, "Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, kaç puanı var?" İşte detaylar...
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TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?
Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 41.700 puan ile 10. sırada yer alıyor. Çekya ise 42.650 puanla 9. sırada bulunuyor.
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UEFA ÜLKE SIRALAMASI
1- İngiltere 103.517
2- İtalya 89.918
3- İspanya 84.703
4- Almanya 80.660
5- Fransa 67.379
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6- Hollanda 61.900
7- Portekiz 59.466
8- Belçika 52.900
9- Çekya 42.650
10- TÜRKİYE 41.700
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11- Yunanistan 35.250
12- Norveç 35.000
13- Avusturya 34.700
14- İskoçya 33.100
15- İsviçre 32.675