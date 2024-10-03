UEFA ülke sıralaması son durum... Avrupa'da ülkemizi temsil eden; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir ülke puanı adına önemli maçlara çıkıyor. Ülke sıralamasında en yakın rakibimiz 9. sırada yer alan Çekya. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde alınan her galibiyet ülke puanı adına büyük önem taşıyor. Peki, Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, kaç puanı var? İşte UEFA ülke sıralaması güncel durumu...