UEFA ülke sıralaması son durum... 28 Kasım Perşembe günü; Beşiktaş Maccabi Tel Aviv ile, Galatasaray, Hollanda'da AZ Alkmaar ile Fenerbahçe ise Sparta Prag ile karşı karşıya geldi.Ülke sıralamasında en yakın rakibimiz 9. sırada yer alan Çekya. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde alınan her galibiyet ve beraberlik ülke puanı adına büyük önem taşıyor. Peki, Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, kaç puanı var? İşte UEFA ülke sıralaması güncel durumu...