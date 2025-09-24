UEFA ülke puanı sıralaması 24 Eylül: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı?
UEFA ülke puanı Avrupa Ligi maçları nedeniyle gündemdeki yerini aldı. UEFA Avrupa Ligi 1'inci hafta maçında; Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geliyor. Bu nedenle UEFA ülke sıralaması futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Temsilcilerimiz Avrupa arenasında aldığı puan ve puanlarla ülke puanına katkıda bulunuyor. İşte 24 Eylül Çarşamba canlı UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...
- 1
UEFA ülke sıralaması son durum... Avrupa Ligi'nin 1'inci hafta maçları kapsamında Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e konuk oluyor. Galatasaray ise, Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Frankfurt'a deplasmanda 5-1 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde alınan her galibiyet ülke puanına katkıda bulunuyor. Peki, Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, Türkiye'nin kaç puanı var? İşte UEFA ülke sıralaması güncel durumu...
- 2
TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?
Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 43.600 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor. 8. sıradaki Belçika'nın puanı 55.750 bulunurken, 10. sıradaki Çekya'nın 40.500 puanı bulunuyor
- 3
UEFA ÜLKE SIRALAMASI
1. İngilere - 95.894
2. İtalya - 85.088
3. İspanya - 79.453
-
- 4
4. Almanya - 75.545
5. Fransa - 68.248
6. Hollanda - 61.866
- 5
7. Portekiz - 57.866
8. Belçika - 55.750
9. TÜRKİYE - 43.600
10. Çekya - 40.500