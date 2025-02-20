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        Haberler Bilgi Spor CANLI | UEFA ülke puanı sıralaması son durum 21 Şubat 2025 Cuma: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, Türkiye'nin kaç puanı var?

        UEFA ülke puanı güncel sıralaması 21 Şubat 2025: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı?

        UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan play-off turu rövanş maçları ile sürüyor. Temsilcilerimiz UEFA ülke puanı adına önemli maçlara çıkıyor. Fenerbahçe Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında, Anderlecht'in konuğu oldu. Galatasaray ise AZ Alkmaar'ı ağırladı. Bilindiği üzere Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynanan maçlarda alınan her galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet ülke puanı adına büyük önem taşıyor. Peki, "Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı?" İşte 21 Şubat 2025 Cuma UEFA ülke puanında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 21:05 Güncelleme: 21.02.2025 - 01:34
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        • 1

          UEFA ülke sıralaması güncel durum... Temsilcilerimizin Avrupa Ligi play off turu mücadeleleri sebebiyle UEFA ülke puanı sıralaması gündemdeki yerini aldı. UEFA ülke puanı, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ve uluslarlararası turnuvalarda oynanan mücadeleler ülkelerin yer alacak takım sayısını ve oynanacak ön eleme sayısını doğrudan etkiliyor. Peki, "Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, Türkiye'nin kaç puanı var?" İşte detaylar...

        • 2

          TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

          Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 43.100 puan ile 10. sırada yer alıyor. Çekya ise 43.700 puanla 9. sırada bulunuyor.

        • 3

          UEFA ÜLKELER SIRALAMASI 20 ŞUBAT 2025

          1- İNGİLTERE | 106,624 PUAN

          2- İTALYA | 92,918 PUAN

          3- İSPANYA | 88,595 PUAN

          4- ALMANYA | 83,331 PUAN

          5- FRANSA | 69,379 PUAN

        • 4

          6- HOLLANDA | 65.149 PUAN

          7- PORTEKİZ | 61,166 PUAN

          8- BELÇİKA | 54.750 PUAN

          9 - ÇEKYA | 43,700 PUAN

          10- TÜRKİYE | 43.300 PUAN

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