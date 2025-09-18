Habertürk
        CANLI | UEFA ülke puanı sıralaması 18 Eylül 2025 Perşembe: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, Türkiye'nin kaç puanı var?

        UEFA ülke puanı güncel sıralaması 18 Eylül 2025: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, lig maçları ile 16 Eylül Salı günü başladı. Bu kapsamda temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Eintracht Frankfurt'la karşı karşıya geliyor. Ülke puanı adına önemli bir maça çıkacak sarı-kırmızılar, Frankfurt deplasmanında puan ve puanlar arayacak. Temsilcilerimiz Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde aldığı her galibiyet ve beraberlikle ülke puanına katkıda bulunuyor. "Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı?" İşte 18 Eylül 2025 Perşembe UEFA ülke puanında son durum...

        Giriş: 18.09.2025 - 19:24 Güncelleme: 18.09.2025 - 19:24
        • 1

          UEFA ülke sıralaması güncel durum... UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, ilk hafta maçında Eintracht Frankfurt ile karşılaşıyor. Zorlu maç sebebiyle, UEFA ülke puanı sıralaması futbolseverlerin gündemini meşgul eden konular arasında yer aldı. Peki, "Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, Türkiye'nin kaç puanı var?" İşte detaylar...

        • 2

          TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

          Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 43.600 puan ile 9. sırada yer alıyor. Türkiye'yi Çekya 40.300 puanla 10. sıradan takip ediyor.

        • 3

          UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

          1- İngiltere 95.672

          2- İtalya 85.088

          3- İspanya 79.203

        • 4

          4- Almanya 75.117

          5- Fransa 68.248

          6- Hollanda 61.866

        • 5

          7- Portekiz 57.466

          8- Belçika 55.350

          9- Türkiye 43.600

          10- Çekya 40.500

