UEFA ülke sıralaması güncel durum... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe 3-1 rövanşında, Rangers'ın konuğu oluyor. UEFA ülke puanı, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ve uluslarlararası turnuvalarda oynanan mücadeleler, ülkelerin yer alacak takım sayısını ve oynanacak ön eleme sayısını doğrudan etkiliyor. Peki, "Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, Türkiye'nin kaç puanı var?" İşte detaylar...