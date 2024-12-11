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        Haberler Bilgi Spor CANLI | UEFA Avrupa Ligi puan durumu 11 Aralık 2024 Çarşamba: Avrupa Ligi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı sırada, kaç puanı var?

        UEFA Avrupa Ligi puan durumu 11 Aralık 2024: Avrupa Ligi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı sırada?

        UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 6. hafta maçları ile devam ediyor. Bu kapsamda ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ülke puanı adına kritik maçlara çıkıyor. Bu yıl yeni formatında oynanan Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz 8 maça çıkacak. Peki, Avrupa Ligi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı sırada? İşte 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 19:12 Güncelleme: 11.12.2024 - 21:03
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        • 1

          UEFA Avrupa Ligi puan durumu... UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları oynanıyor. Bu sene lig formatında oynanan Avrupa Ligi'nde 36 takım mücadele veriyor. 8 maçın sonunda ilk 8'e giren takımlar, direkt son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları sebebiyle Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan durumundaki sıralaması ve güncel puan durumu merak konusu oldu. Fenerbahçe Athletic Bilbao'yu konuk ederken, Galatasaray Malmö deplasmanında, Beşiktaş ise Bodo Glimt karşısında puan ya da puanlar almak için sahaya çıkacak. Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir ise sahasında Heindenheim konuk edecek. Peki, Avrupa Ligi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte detaylar...

        • 2

          UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU 2024-2025

          UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puanla 3. sırada yer alıyor.

          Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan 4 haftada aldığı 1 galibiyet ve 3 beraberlikle 6 puanla 14. sırada yer alıyor.

          Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta sonunda topladığı 6 puanla 15. sırada yer alıyor.

        • 3

          FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TARİHLERİ

          11 Aralık Çarşamba

          18.30 Fenerbahçe - Athletic Bilbao

          23 Ocak Perşembe

          20.45 Fenerbahçe - Lyon

          30 Ocak Perşembe

          23.00 Midtjylland - Fenerbahçe

        • 4

          UEFA AVRUPA LİGİ GALATASARAY MAÇ TAKVİMİ

          12 Aralık 2024 Perşembe

          20:45: Malmö - Galatasaray

          21 Ocak 2025 Salı

          18:30: Galatasaray - D.Kiev

          30 Ocak 2025 Perşembe

          23:00: Ajax - Galatasaray

        • 5

          BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

          12 Aralık 2024 Perşembe

          23.00 Bodø/Glimt – Beşiktaş

          22 Ocak 2025 Çarşamba

          18.30 Beşiktaş - Athletic Club

          30 Ocak 2025 Perşembe

          23.00 Twente – Beşiktaş

        • 6

          UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

        • 7
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