CANLI | Süper Lig'de 36. hafta heyecanı!
Trendyol Süper Lig'de sezonun kaderi çiziliyor... Kritik maçların heyecanı HTSPOR'da yaşanıyor. Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 19.00'da başlayan 8 maçın canlı anlatımı HTSPOR'da. İşte karşılaşmaların canlı anlatım ve istatistikleri...
Trendyol Süper Lig'de 36. hafta heyecanı saat 19.00'da başlayan 8 maçla yaşanıyor.
Ligde lider Galatasaray, Bellona Kayserispor mücadelesinde 1 puan alması durumunda 25. şampiyonluğunu ilan edecek.
İşte şampiyonluk ve Avrupa kupaları yarışı ile küme düşme hattını yakından ilgilendiren 8 maçın canlı anlatımı ve istatistikleri...
Galatasaray-Bellona Kayserispor (RAMS Park)
Fenerbahçe-ikas Eyüpspor (Ülker)
Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Gain Park)
Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
Sipay Bodrum FK-Trabzonspor (Grey Beton Bodrum)
Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)
Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)
Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)