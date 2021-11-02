MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Cumhuriyet'in 98'inci yıldönümünü kutlayarak sözlerine başlayan MHP lideri, "Cumhuriyet üçüncü evresine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle geçerek, büyük bir atılım içerisinde girmiştir. Cumhur ile Cumhuriyet, istiklal ve istikbal hedeflerine tam bir kucaklaşma içine girmiştir" dedi. Bahçeli, "Türkiye huzur, refah ve demokratik istikrar içinde geleceğe yürümektedir" ifadelerini kullandı.

2023 seçimlerini işaret eden Bahçeli, "Artık Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümü için geri sayım başlamıştır. 2023'te Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleriyle onur yılına ulaşılacak. MHP tüm imkanlarını seferber ederek Anadolu'yu karış karış dolaşmanın çabasındadır. Halkımızla özlem gideriyoruz, onlarla dertleşiyoruz, gelecek hedeflerimizi anlatıyoruz, politikalarımızı anlatıyoruz. Adım adım 2023 il il Anadolu temasıyla ayak basmadık yer bırakmayacağız" diye konuştu.