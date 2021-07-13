MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"12 Temmuz Pazartesi günü partimizin MYK ile MDK ortak toplantısını gerçekleştirdik. İç ve dış gelişmeleri tüm boyutlarıyla ele aldık. Aynı zamanda partimizin önümüzdeki süreçte yapacağı siyasi çalışmaları, stratejileri gözden geçirdik. MHP sahadadır, kafadadır, kalptedir. Biz çıkarlarımızın değil ülkülerimizin peşindeyiz, biz yalanın değil hakikatin izindeyiz. Halkın, Hakkın yanındayız.

MHP'nin siyasi Türk tarihinin selamıdır, Türk kültürünün seslenişidir. Siyaseti hizmet yarışı yerine, zillet parkuruna dönüştürenler bizi anlayamaz. Bizim anlayışımıza göre siyaset mecburiyet, mensubiyet olmasının yanı sıra insan hizmetin cümlesidir. Siyasetin doğru olması kadar bu siyaseti taktik ve tevzi edecek zamanlamanın da doğru olması lazım. Ara rejim özlemi duyanlar, demokrasiye silah çekenler bize yabancı ve uzaktır. Milli ve demokratik ilkeler neyi gerektiriyorsa bundan sonra da yapacağımız odur. Bizim dedikodu aşına karnımız toktur.

Son günlerde Cumhur İttifakı'nı hedef alan alçak kapmayanlarına kulağımız tıkalıdır. Cumhur İttifakı dünden daha güçlü şekilde ayaktadır. Cumhur İttifakı Kuva-i Milliye ruhudur. Cumhur İttifakı Türk milletinin duruşudur. Bu duruş icazetli, ipotekli bir duruş değil.

Akıllarınca ittifakımızda çatlak arayanlar, her konuyu çarpıtanlar nal toplamaya devam edecektir. Türk milletinin ruh kökünden doğan erdemli bir ittifakın çatlaması değil, mihrakları çatlatması doğaldır. Biz siyasetin çuvalı patlatmamak olduğunu söylemiştik, aynı görüşteyiz. Cumhur İttifakı koltuk sevdasıyla, para pul kaygısıyla kurulmadı.