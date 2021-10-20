Akşener: Vakit artık seçim vakti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Ekonomideki gidişatı özetleyerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini eleştiren Akşener, "Arkadaş bizlere dolarla, enflasyonla nasıl mücadele edilir gösterecekti değil mi? Bankalar, hazine, maliye hatta Merkez Bankası onun yetkisinde... Peki ya etki? Dolar 10 liraya koşuyor, işsizlik almış başını gitmiş. İşte size partili cumhurbaşkanlığı ile uçan Türkiye. Merkez Bankası başkanları artık mevsimlik işçi oldular. Sayın Erdoğan, sen bildiğini okumaya, sorumsuzca konuşmaya devam ettikçe dolar artıyor. Dolar arttıkça milletimizin alım gücü düşüyor. Dolar arttıkça çiftçinin mazotu, tohumu zamlanıyor" diye konuştu.
Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:
"Senin seyrettiğin gibi Merkez Bankası Başkanı da seyrediyor. O kadar rezervin var doların artışına müdahale etsene. Edemez, çünkü rezervler Merkez Bankası'nın değil. 128 milyar doları çatır çatır yediler. Şimdi de ödünç aldıkları dövizler için alacaklılar kapıda bekliyor. Merkez Bankası'nın net rezervi eksi 43 milyar dolar. Her sorunun çözümü doğru teşhisle başlar. Dolar kurunun son 3,5 yılda 4 liradan 9 liraya çıkmasının sebebi sensin."
Akşener, "Haydi Sayın Erdoğan vakit tamam. Çırpınmanın, çamura yatmanın alemi yok. Milletimizin tahammülü kalmadı. Vakit hesap vakti, vakit artık seçim vakti" dedi.
DIŞ POLİTİKA ELEŞTİRİLERİ
Dış politikaya yönelik eleştirilerini sıralayan Meral Akşener, "S400 işinin bize maliyeti 13,5 milyar dolar. Bunun karşılığı elimizde F35 posterleri kaldı" dedi.
İdlib ve Suriye'deki gelişmeleri aktaran Akşener, "Bu milletin parasını daha fazla sokağa atamazsın. Afrin'de kalmak için Putin'e 2,5 milyar dolar ödeyeceksen sana kiracı denir. Ya Esad'la masaya otur, ya da Mehmetçiğimizi korumak için gereken tedbirleri al. Ama Putin'e o haracı ödemeyi aklından bile geçirme" ifadelerini kullandı.
"GENÇLERİN UMUDU KALMADI"
Tokat ve Bursa'daki vatandaşlarla temaslarını aktaran Akşener, "Bir tarafta geleceğe umudu kalmayan gençlerimiz, diğer tarafta onları aşağılayan, suçlayan Sayın Erdoğan ne yapıyor? Utanmadan şarkı, türkü söylüyor. Yazıklar olsun. Gençlerin karnı o türkülere tok. Git o türküleri bu gençlerimizin yanında söyle bakalım. Artık milletten o kadar koptun ki, geçmişte sana oy veren, AK Parti teşkilatlarında emek veren kardeşlerimizden haberin yok" dedi.
İYİ Parti lideri, "Geçmişte sana güvenip oy verenleri umursamayacak kadar gerçekten kopmuş olsan da ben milletimizin dertlerini konuşmaya, milletimizle buluşmaya devam edeceğim. Sen görülmesin, duyulmasın diye yayınları kestirsen de ben sözü millete bırakmaya devam edeceğim" diye konuştu.
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