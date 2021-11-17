Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helalleşme mesajı: Bukalemun siyaseti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Dün vefat eden mütefekkir, şair, yazar, mücadele insanı Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet diliyorum. Diriliş Yolu davasında kendisini takip edenlerin, tüm insanlığın başı sağ olsun. Mehmet Akif'ten Necip Fazıl'a uzanan düşünce temsilcisi olan bu müstesna değeri vefatı hepimiz için önemli bir kayıptır. İnsanı düşüncede hayat arayan, düşüncesi dirilmeden inancı dirilmeyecek, inancı dirilmeden sanatı dirilmeyecek bir varlık olarak görüyordu. Bizden önceki neslin ve bizim neslimizin olduğu gibi, bugünkü ve sonraki kuşakların alacak çok feyzi olduğuna inanıyorum.

Biraz önce sizlerin takdiriyle AK Parti TBMM Grup Başkanlığı'na seçilen Sayın İsmet Yılmaz'a yeni görevinde başarılar diliyorum. Naci Bostancı hocamız 2023 seçimlerinde önemli hazırlıklar üstleneceği için affını istedi. Hizmetleri için teşekkür ediyorum. Kendisiyle yakış çalışmayı sürdüreceğiz.

AKŞENER'E: MİLLETİM GEREKEN DERSİ, CEVABI 2023'TE VERECEK

Meclis'in lokomotifi Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin milletvekilleridir. Her ne kadar bu çatı altında milletvekilliği sıfatının gerektirdiği vakara, onura sahip olmayanlar çıksa da Meclisimiz milletimizin gözbebeğidir. Şehit yakınlarına hakaret edenlerin bizim de milletimizin de gözünde vekilliği sarkıt olmuştur. Bu yüzsüz, erdemsiz, terbiyesiz kişilere gittikleri her platformda dersin verileceğine inanıyorum. Genel başkanı bir bayan olanın küfrü yenilir yutulur değil. Bir bayanın ağzından yavşaklar diye ifade çıkar mı? Bu çatı bunu da gördü. Milletim işte bu tür bir bayana gereken dersi, cevabı 2023'ün Haziran'ın da verecektir. Zira bu çatının altı bu tür kadınlara asla müsaade etmez.

CHP'YE TEZKERE TEPKİSİ: İPİNİ ONLAR TUTUOYR

Milletimizin değer dünyasında bu iki tavrın adı da yeri de bellidir. Şehitlerine ve gazilerine saygı göstermeyenler, ülkenin milli çıkarlarına öncelik vermeyenlerden bu ülkeye hayır gelmez. Ülkenin ikinci büyük partisinin de kısır hesaplarla, bölücü örgütün çizgisine dümen kırması hepimizi kırmış ve öfkelendirmiştir. Aynı yalanları tekrarlamalarına alıştık. Bu defa doğrudan ülkemizin güvenliği, huzuru, insanlığımızın geleceği hedef alınmıştır. CHP'nin tezkere oylamasındaki tutumu Türkiye'yi hedef almaktadır. Bu oylamadan sonra CHP'nin sırtını kimler sıvazlıyor, CHP'ye kimler teşekkür ediyorsa ipini de onlar tutuyor demektir.

Türkiye'nin Suriye'deki koridorla terörü uzak tutmasına tahammül edemeyenlerin karın ağrılarını biliyoruz. Doğu Akdeniz'de, Ege'de kendi politikalarımızın kimleri çileden çıkardığını biliyoruz. Son tezkere oylamasıyla ve yatırımcılar başta olmak üzere tehdit diliyle CHP pozisyon değiştirmeye başlamıştır. Bir süredir milli çıkarlarımıza somut darbeler vurma safhasına geçmiştir.

"ZARARLI OYUN OYNUYORLAR"

Bir yanlarına güya milliyetçi, memleket sever bir partiyi, diğer yanına bölücü örgütün güdümündeki partiyi alan CHP'yi yönlendirenler ülkemiz için zararlı bir oyun oynuyorlar. Başarırlarsa Türkiye son 19 yıldaki kazanımlarını kaybetmekle kalmayacak, bir kaosa sürüklenecektir. Bunu tek parti faşizanlığı, darbeler dönemi söylüyor. Siyasi ve ekonomik krizler söylüyor. Bunu, önümüze kurulan tuzaklar, oynanan oyunlar söylüyor.

CHP'nin öncülüğünde hayata geçirilmeye çalışılan bu proje eski Türkiye'yi hortlatma, ekonomimizi çökertme, insanımızı hedef alma projesidir. Türkiye, eski Türkiye değil. Her kesimden insanıyla milletimiz olup bitenin farkında. Bu sıklet bu yükü kaldırmakla kalmaz, yere çalıp paramparça eder. Nasıl bunca yıldır vesayetçiler, darbeciler, terör örgütleri, finans ve medya baronları üzerinden önümüze kurulan tuzakları bozduysak, bu senaryoyu da yırtıp atacağız.

HELALLEŞME POLEMİĞİ

Milletimiz 2023 seçimlerinde sandığa gittiğinde bir bizim eserlerimize, bir de bu kifayetsiz muhterislere bakacak. Böyle bir muhasebe karşısında elini vicdanına koyan herkesin yöneleceği yer AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. CHP Genel Başkanı kendisine verilen görevi bir türlü başaramadığını, yalanlarına kimseyi inandıramadığını görünce milletin değerlerine yöneldi. Devlet nasıl yönetilir, güvenlik birimleri nasıl çalışır, anayasa ve yasalarımız ne emreder, eldeki imkanlar nedir bilmediği için aklına geleni söylüyor. Dilin kemiği, yerine getirilmeyecek vaadin sınır olmayınca salla sallayabildiğin kadar. Daha dün Irak ve Suriye tezkerelerine 'evet' diyenleri ihanetle suçlarken, diğer yandan PKK'yı bitirmekten bahsediyor.

"BUKALEMUN SİYASETİ"

Son günlerde helalleşelim demeye başladı. Bizim kültürümüzde çok önemlidir. Ey Kılıçdaroğlu sen önce git, benim başörtülü bacılarımdan özür dile. 'Onların hukukunu biz koruduk' diyorsun, neyi korudun? Biz bu işin gerisindeki niyeti görmesek diyeceğiz ki olabilir. Ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim. Sen bunların hiçbirinin kadri kıymetini bilmedin. Buradaki sorun, maalesef ortada bir değişim yok, değişen de yok. CHP de, Kılıçdaroğlu da aynı sadece verilen rol değişti. Her tarafı dökülen bu bukalemun siyaseti milletimizin takdirine havale ediyoruz.

"KRİTİK KAVŞAK"

Türkiye en kritik kavşağa ulaşmıştır. Bir yanda büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yok, diğer tarafta eski Türkiye'ye giden yol. Son 8 yıldır kesintisiz bir şekilde yaşadığımız siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri sorunları tesadüf olarak göremeyiz. Gezi olaylarından itibaren yaşadığımız sosyal ve siyasi saldırıların ekonomik sonuçları da oluyor. 15 Temmuz'un ardından kirli kanalları kapatınca ekonomimiz doğrudan saldırı altına alındı. 2018'den bu yana nice hadiseler yaşadık. Türkiye'ye siyasi, sosyal ve askeri alanda diz çöktüremeyenlerin ekonomi alanında saldırdıklarını gördük.

"GELİŞMİŞ ÜLKELER EKONOMİK BUHRANIN EŞİĞİNDE"

Siz bakmayın herkesin kuyruğu dik tutmaya çalıştığına. Gelişmiş ülkeler en büyük ekonomik buhranın eşiğinde. Bunun sosyal ve siyasi krizlerin izleyeceği aşikar. Biz bu vahim tablo içinde ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapı sayesinde iyi bir yerde duruyoruz. 2022 ve 2023'ü kırılmaya meydan vermeden geride bırakabilirsek önümüzde çok parlak bir gelecek bizi bekliyor.

Asgari ücreti de benzer bir anlayışla tespit ederek dar gelirlinin üzerindeki yükü hafifleteceğiz. Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar bir cazibe merkezi olma yolunda ilerlemektedir.

"FAİZ SEBEP, ENFLASYON SONUÇTUR"

Enflasyon, yüksek faiz bilmeyen ülkelerin bozulan dengeler karşısında şaşkına döndüğü dönemde bizim bunun dışında kalmamız mümkün değil. Onlar giderek daha çok sıkıntıya girerken biz önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere boşuna uğraşma diyoruz. Faiz belasını kaldıracağız. Bunu kabulleneceğiz, başka çıkışı olamaz. Hala kalkıp da bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasınlar. Ben bu yolda faizi savunanla olamam. Bu konu sıradan bir konu değil.

ABD'ye, batıya, İsrail'e bakın faiz aşağılara çekilmişken, bizim arkadaşlarımıza ne oluyor ki faizi savunur hale geliyor. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sürdüreceğim, enflasyonla mücadelemi sürdüreceğim. Nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor. Biz değerler silsilemiz içerisinde olaya niye buradan bakmıyoruz? Buradan bakacağız ve adımımızı atacağız.

"İSTEDİĞİNİZ KADAR SALLAYIN"

Biz işadamlarına diyoruz ki, sen düşük faizle kredi istiyordun. Al, niye almıyorsun. Bu işadamlarını da anlamıyorum. TÜSİAD'ı vesairesi yüksek faizden bahsediyor. Siz nasıl insansınız. Sen işadamıysan yatırımdan yanaysan işte size kredi. Alın krediyi ve yatırımı yapın. Ben sizden yatırım, istihdam, üretim, ihracat istiyorum. O zaman kaçıyorlar. Bunlar nasıl işadamı? Sonra bize sallıyorlar. İstediğiniz kadar sallayın tutmaz.

YENİ SONDAJ GEMİSİ

Türkiye halen 3 derin deniz sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisiyle Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de arama çalışmalarını sürdürüyor. Filomuza 4'üncü gemimizi de ekledik. Bu gemi 7'nci nesil olarak adlandırılan en modern, son teknolojiyle donatılmış sıfır gemidir. Dünyada bundan 5 gemi bulunuyor, birine biz sahibiz. Boyu 238, eni 42 metre olan gemimizle denizin 3365 metre derinliğine kadar sondaj yapabileceğiz. Ülkemize kazandırdığımız son teknolojiye sahip gemimizin hayırlı olmasını diliyorum.

Çok alanda yetişmiş eleman sıkıntısı yaşadığımız için Milli Eğitim Bakanlığımız yeni mesleki eğitim projelerine hız verdi. Milleimiz muhalefi, muhafık tüm kesimleriyle ekonomideki konjektürel sıkıntıları sadece AK Parti'nin çözebileceğine inanıyor ve buu görüyor. Bize düşen sabırla, kararlılıkal hedefimize yönelik devam etmektir. Hiç kimse bozguncuların, karakter fukaralarının fitnelerine kulak asmasın. AK Parti kadroları olarak biz kararlı durdukça, karşımızdakilerin felaket ilüzyonu bozulacaktır. Bunun için hep birlikte sahada olmalıyız."