Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

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