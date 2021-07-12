Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Vatanımızın bekası milletimizin güvenliği uğrunda gözü ufukta eli tetikte olan Mehmetçiğimize ve polisimize buradan selamlarımı iletiyorum. Dün Srebrenitsa Katliamı için andığımız Boşnak kardeşlerimize de rahmet diliyorum. Üzerinden geçen 26 yıla rağmen vahşice katledilen 8 bin 377 kardeşimizin acısı hâlâ yüreğimizi kanatmaya devam ediyor. Öte yandan Avrupa'dan Kanada'ya bize her seferinde özgürlük nasihati verenlerin tarihindeki ayıplar da birer birer dökülüyor.

Sevgili gençler, Türkiye Gençlik Zirvesi'nin öncelikle başarılı geçmesini ve hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Nitelikli genç ve nitelikli toplum teması altında yürütülen çalışmalar hem gençlerin hem de STK'ların niteliklerini arttırmasına katkı sağlamaktadır.

"ASIL GÜÇ NİTELİKTE, KALİTEDEDİR"

Asıl güç niteliktedir kalitededir. Örgütlü olmaktadır. STK'ların bir taraftan hayırda çalışırken diğer taraftan güç birliği yapması çok değerlidir. Gençlerin hassasiyetleri, kaygılarını ve beklentilerini de bilmemiz gerekiyor.

Muhalefet ise genci tanımak yerine genci tanımlamaya çalışıyor. Gençlere ulaşmak gençlerin hassasiyetlerini kaşımakla olmaz. Onlara ulaşmak için onlara kulak vermek gerekiyor. Bir duygudaşlık gerekiyor.

Gençlerle her buluşmamızda bu ülkenin geleceğine dair umutlarımız artıyor. Önümüzdeki dönemlerde gerek kütüphanelerde ve gerek bu tür etkinliklerde gençlerle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Bu toplantılar vesilesi ile bir kez daha görüyoruz ki ufku ve vicdanı açık pırıl pırıl gençlere sahibiz.

"HAZİRAN'DA MADALYA SAYISI 50'Yİ GEÇTİ"

Gençlerimiz güçlenen bir ülkenin vatandaşı olarak geleceğe kendini hazırlıyor. Dava taşını gediğe koyacak bir gençlik geliyor. Sadece Haziran ayında sporcularımızın uluslararası platformlarda kazandığı madalya sayısı da 50'yi geçti.

Hangi sebeple olursa olsun, ulaşamadığımız, elinden tutamadığımız her bir gencimizin mesuliyetini de yüreğimizde taşıyoruz

Bizler son 19 yıldır halkımızın tamamı ile birlikte gençlerimiz için de çalıştık çabaladık. Sizler için pek çok adım attık. Gençlik merkezi sayısını 375'e, spor merkezi sayısını 3 bin 915'e çıkardık. Üniversite sayımızı 76'dan alıp 207'e çıkardık. Eğitim alt yapısını güçlendirmekten burslara kadar gençler için birçok adım attık.

"GENÇLERİN KANI ÜZERİNDEN İKBAL DEVŞİRMEYE ÇALIŞANLARA FIRSAT VERMEDİK"

Öte yandan gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara 19 yıldır fırsat vermedik. İnşallah bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz. Tek bir gencimizin dahi heba olmasına, terörün vahşi dişlileri arasında yitip gitmesine gönlümüz razı değil. Tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Kim var deyince sağına soluna bakmayıp 'ben varım' diyen bu gençlik bizin gurur kaynağımız. Tarihimizdeki zaferler gibi bundan sonraki tüm zaferlerimizin altında da sizin imzanız olacaktır bundan hiç şüpheniz olmasın. "