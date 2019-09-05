Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Kabine toplantılarına başkanlık ettik, harp okullarımızın mezuniyet törenlerine, adli yıl açılışlarına, çeşitli ödül ve açılış törenlerine katıldı. Bursa, Artvin, Rize, Trabzon, Muş, Bitlis, Konya ve Sivas şehirlerimizde vatandaşlarımızla buluştuk. Milletimiz ve teşkilatlarımızla bir araya geldik, hem de yatırımlarımızın açılışını gerçekleştirdik. MYK ve MKYK toplantılarında parti gündemindeki konuları istişare ettik.

18'inci kuruluşu yıldönümünde bir muhasebe yapma imkanı bulduk. Uluslararası ilişkilerimizi de kesintisiz bir şekilde sürdürdük. Rusya Federasyonu ve ABD Başkanı'yla çok önemli telefon görüşmelerimiz oldu. Rusya'daki havacılık fuarı açılışına da katılarak savunma sanayi ürünlerini yerinde inceleme imkanı bulduk.

"ÖNCE MİLLET, ÖNCE PARTİM"

Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi hedeflerimize doğru ilerlemesi için gece gündüz çalışıyoruz. Sizlerin de kendi illerinizde benzer bir mücadelenin içinde olduğunuza inanıyorum. Her bir arkadaşımın en büyük meselesi kutlu davaya hizmet etmek, şahsiyetimizle, duruşumuzla milletimizin gönlünü kazanmaktır. Herhangi bir arkadaşımız kendi özel işini hizmetin önüne koyuyorsa üstlendiği görevin hakkını veremiyor demektir. Önce millet, önce partim diyerek işlerimize dört elle sarılmak mecburiyetindeyiz. Hiç kimsenin böyle bir vebalin altına girebileceğine ihtimal vermiyorum. AK Parti milletimiz tarafından kurulmuş ve milletimizin desteğiyle ayakta kalmış bir partidir.

"FİTNE FÜCURA İZİN VERMEZ"

Hiçbir şehrimizin fitne fücur tacirlerine izin vermeyeceğine inanıyorum. Biz kendi işimize bakacağız. Millet bizden hizmet bekliyor. Hiç kimse AK Parti'nin bileğini bükemez.

AK PARTİ TEŞKİLATLARINA UYARI!

MKYK 7'nci olağan büyük kongre sürecinin 7 Ekim'de başlamasına karar vermiştir. Üye listelerimizi güncelliyoruz. Üye sayımızda yaklaşık 290 bin kişilik eksilme olduğunu gördük. Yeni üye kazandırma çalışması daimi bir görevdir. AK Parti'nin en büyük özelliği kendini tazeleme özelliğine sahip olmasıdır. Şu an itibarıyla partimizin 10 milyonun üzerinde üyesi var. Böyle büyük bir üye kaydına mensup bir başka parti söz konusu değil.

Ana kademe, kadın ve gençlik kolları olarak şehirlerimizde ne kadar güçlü olursa, seçimlerde o kadar başarılı oluruz. Belediye başkanlarımıza, milletimize sadece klasik belediyecilik hizmeti vermekle yetinmemelerini ifade ediyoruz. Teşkilatlarımız her zaman en önde olacak ki diğer kademedeki arkadaşlarımız onları takip edebilsin. Bir şehirde teşkilatımız aksarsa diğer her kademe adeta çöker. Bunun için il başkanlarımızın tek önceliğinin parti olması gerektiğini söylüyorum. Şartları buna uymayanlar bu işe talip olmayacak.