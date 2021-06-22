CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına "Kavgayı değil, barışı önceleyen bir anlayışla yaşamak istiyoruz. Öfkenin olmadığı intikam duygusunun olmadığı bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz" diye başladı.

Amasya Tamimi'nin 102'nci yıldönümünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Bugün Türkiye'nin bir kişinin iradesine teslim edilmesinin faturasını 83 milyon olarak hepimiz ödüyoruz. Adaleti, hakkı, hukuku savunuyoruz, milletin iradesine saygılı olduk, bundan sonra da olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te düzenlediği ziyarete ilişkin, "Ziyaret ettiğim Gaziantep'in önemli isimleri önümüzü göremiyoruz' diyor. 'Endişe taşıyoruz, bu endişeleri giderin' diye bize söylüyorlar. En çok duyduğum sözcük, 'Gelin ve bizi kurtarın'. Sizin iradenizle geleceğiz ve aydınlığa çıkaracağız" dedi.

HDP'YE KAPATMA DAVASI VE İZMİR'DEKİ SALDIRI

HDP İzmir İl Başkanlığı'na yönelik saldırı ve HDP'ye kapatma davasını değerlendiren CHP lideri şunları söyledi:

"Haksızlık kime yapılırsa yapılsın, kimin için olursa olsun haksızlığa karşı çıkmak bizim temel görevimizdir. Demokrasi konusunda hepimizin duyarlı olması lazım. Bizim gibi düşünmeyenler için de demokrasi istemeliyiz. Belediye Başkanı arkadaşlarıma da söyledim, İzmir benzeri provokasyonlar olabilir. Sizin göreviniz halkı sükûnete davet etmektir. İzmir'deki kişi silahlı saldırı düzenliyor. Psikolojik sorunları olan birisinin eline nasıl silah veriyorsunuz? Herhalde savcılar bunu da inceleyecektir."

"SURİYELİLERİ, SURİYE'YE GÖNDERECEĞİZ"

"Sıradan vatandaşın derdi mutfak, ekonomi. Sofraya bakıyor, etiketlere bakıyor... Fiyatların nasıl yükseldiğinin tanığı oluyor. Tencere kaynamıyor. 10 milyonun üstünde işsizin olduğu bir Türkiye'den bahsediyorum. 19 yılda ülkeyi bu noktaya getirdiler" diyen Kılıçdaroğlu, "Antep'te sigortasız, vergisiz Suriyeliler çalıştırılıyor. Bir kısmı da şikayetçi. 'Asgari ücretle çalışıyorum ev kiraları çok yükseldi, biz nasıl geçineceğiz' diyor. Buradan bütün vatandaşlarıma sesleniyorum; iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden birisi Suriyelileri, Suriye'ye kardeşçe göndermek olacaktır. Bütün Ortadoğu'yu barış havzasına döndüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Fiyatlar neden artıyor" diye soran Kılıçdaroğlu, "Suçlu devleti yönetenler. Elektrik fiyatlarında yüzde 11,8, mazota yüzde 23,8, yumurta yeminde yüzde 33,4, süt yeminde yüzde 43,8. Bu artış varsa fiyatlara yansıyacak. Gübre fiyatları felaket. Çiftçi nasıl geçinecek? Devletin hazinesine çöktüler, devletin paralarını yağmaladılar. Hak etmeyenlere aktardılar bu paraları. '128 milyar dolar nerede' diye sorarken, 128 milyar dolara kimler çöktü? Milletten değil, mafyadan yana tavır takınıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti bankalarında neden yüzde 54 oranlar döviz mevduatı var, çünkü vatandaş güvenmiyor."

"MKE HANGİ GEREKÇEYLE ANONİM ŞİRKET OLUYOR?"

CHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şeyi satarak bugüne geldiler. Şimdi satacak çok az şey kaldı. MKE'yi satmaya kalkacaklar. Tank-paleti Katar Ordusu'na peşkeş çektiler. Anadolu'nun ortasında kurulan ilk entegre silah fabrikasıdır. Silah ve mühimmat üretiyor. Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan ve gelişmesini sağlayan bir kurumdur. Hangi gerekçeyle anonim şirkete çeviriyorsun? Kırıkkale'de bu fabrikalar kurulurken burası 12 hanelik köydü, şimdi il oldu. Bu Erdoğan tayfası Cumhuriyet'ten intikam almak istiyor. Silah fabrikalarını birilerine pazarlamak istiyorlar. Paraya doymadınız mı, dolarlara doymadınız mı? Her seçimde gittiniz, oylarınızı verdiniz; eğer anonim şirkete dönmesin diyorsan bir tek adresin var; CHP. MKE Genel Müdürlüğü'nü de Kırıkkale'ye taşıyacağız."