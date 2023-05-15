Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Son Durum
Anadolu Ajansı'nın saat 23.30 itibarı ile paylaştığı resmi olmayan verilere göre;
- Türkiye genelinde yüzde 85,0 sandık açıldı.
- Açılan sandık sayısı 171 bin 534.
- Cumhur İttifakı yüzde 50,32 oy almış durumda.
- Millet İttifakı yüzde 34,65 oy almış durumda.
- Emek ve Özgürlük İttifakı yüzde 9,67 oy almış durumda.
- ATA İttifakı yüzde 2,02 oy almış durumda.
- Sosyal Güç Birliği İttifakı yüzde 0,25 oy almış durumda.
AK Parti yüzde 35,92, CHP yüzde 24,69, MHP yüzde 10,55, İYİ Parti yüzde 9,96 Yeşil Sol Parti yüzde 8,52 ve Yeniden Refah Partisi yüzde 2,83 oy almış durumda.
2023 Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız