Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

CANLI | Rusya Ukrayna savaşı başladı! Bombardıman... Rus ordusu Ukrayna'da ilerliyor! Rusya Ukrayna savaşı son dakika haberleri 24 Şubat - Habertürk TV CANLI son durum!

CANLI | Rusya Ukrayna savaşı başladı! Son dakika: Bombardıman başladı, dumanlar yükseliyor

Rusya Ukrayna savaşı resmen başladı! Son dakika: Rus birlikleri Ukrayna sınırını geçti, bombardıman başladı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ve gerilim hattının merkezi Donbask bölgesinde Rusya bombardımanı sonrası siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Öte yandan Ukrayna'dan "5 Rus uçağı ve 1 Rus helikopterini düşürdük!" açıklaması geldi. Ukrayna Rusya savaşı son dakika gelişmeleri Habertürk TV canlı yayınında...

24.02.2022 - 09:50 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Rusya Ukrayna savaşı başladı! Son dakika uzun süredir Ukrayna sınırına yığınak yapan Rusya bu sabah sınırı geçip Ukrayna sınırını geçip operasyona başladı. Rusya'nın harekata başlamasıyla birlikte Kiev'de patlama sesleri duyuldu. Kısa süre içerisinde Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinden siyah sumanlar yükselmeye başladı. Peki, Ukrayna Rusya savaşı son durum ne? Rusya Ukrayna savaşıyla ilgili anlık gelişmeleri Habertürk TV canlı yayından takip edebilirsiniz. İşte dakika dakika yaşananlar...

  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu

  • ABD Başkanı Joe Biden, Putin’in Ukrayna’ya askeri operasyon başlatmasına sert tepki gösterdi.  Ayrıca ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü.

  • Ukrayna'nın DoNbas bölgesinde yer alan Kramatorsk kentinde 2 büyük patlama sesi duyuldu.

  • Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba: Putin, Ukrayna’ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukrayna’nın barışçıl kentlerinde saldırılar sürüyor.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.