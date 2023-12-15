Altında yükseliş! İşte 15 Aralık 2023 Cuma altın fiyatları
Fed, yılın son faiz kararını açıkladıktan sonra küresel piyasalarda hareketlenme yaşandı. Aynı şekilde Aralık faizinin belirlenmesi altının da yükselmesini sağladı. İşte, 15 Aralık Cuma günü çeyrek, yarım ve gram altının fiyatları...
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Fed beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tutarken kararın ardından altın fiyatlarında hızlı bir yükseliş yaşandı.
Kararla beraber yayımlanan gelecek yıla ilişkin tahminlerde Fed yetkililerinin 2024 yılında 75 baz puanlık faiz indirimi beklediği görüldü. İşte, 15 Aralık Cuma 2023 canlı altın fiyatları...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.898,67
1.899,01
- 3
ALTIN/ONS FİYATI
2.035,81
2.036,09
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.037,72
3.104,65
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.149,27
12.381,15
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
6.057,04
6.209,76
-
- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
12.152,24
12.381,80
- 8
ATA ALTIN FİYATI
12.927,41
13.255,22
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.083,37
1.292,69
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- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.774,71
1.886,77