Ajax - Galatasaray maçı yayın bilgisi: Ajax - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon sergilediği namağlup performansla dikkat çeken Galatasaray, grup aşamasının son haftasında Hollanda'nın köklü ekibi Ajax'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar, deplasmandan galibiyetle dönmesi halinde grubu ilk 8 içinde tamamlama şansını yakalayacak. İstanbul ekibi, kritik mücadelede Avrupa'daki başarısını perçinlemek için sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak. Peki, Ajax - Galatasaray saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte UEFA Avrupa Ligi Ajax - Galatasaray maçı canlı yayın izle ekranı...
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Avrupa'da yoluna yenilgisiz devam eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında kader maçına çıkıyor. Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekip, galip gelmesi halinde adını doğrudan üst tura yazdırma fırsatını yakalayacak. Beraberlik ya da mağlubiyet durumunda ise play-off ihtimali gündeme gelecek. İşte Ajax ile Galatasaray karşılaşması hakkında merak edilen güncel bilgiler...
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AJAX - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Ajax ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, 30 Ocak Perşembe günü Johan Cruijff Arena'da oynanacak. Maç, Türkiye Saati ile 23.00'te başlayacak.
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AJAX - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi maçları kapsamında düzenlenen müsabaka, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor.
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GALİBİYET BÜYÜK ORANDA İLK 8'İ GETİRECEK
Galatasaray, müsabakayı kazanması durumunda büyük oranda normal sezonu ilk 8'de tamamlayacak. Son 16 tur play-off'unu garantileyen sarı-kırmızılıların ilk 8'de yer alabilmesi için Hollanda'dan mutlaka puanla dönmesi gerekiyor.
Sarı-kırmızılı ekip, sahadan galibiyetle ayrılması halinde puanını 16'ya çıkaracak. Galatasaray, ilk 8'de yer almak için Eintracht Frankfurt (Almanya), Athletic Bilbao (İspanya), Manchester United (İngiltere), Olimpik Lyon (Fransa), Tottenham (İngiltere), Anderlecht (Belçika) veya FCSB'nin (Romanya) puan kaybetmesini bekleyecek. G.Saray, Hollanda'dan 3 puanla dönmesi durumunda lig aşamasını yüksek ihtimalle ilk 8 sıra içinde tamamlayacak.
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AJAX'IN İLK 8 İDDİASI YOK
Amsterdam temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 iddiası bulunmuyor. Hollanda futbolunun Avrupa'daki en önemli takımlarından olan Ajax, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Ajax, topladığı 10 puanla son haftaya 16. sırada girdi. Kırmızı-beyazlı takım, henüz tur atlamayı garantilemese de sıralamada rahat konumda bulunuyor.
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G.SARAY'DA 3 EKSİK
Galatasaray, mücadelede üç futbolcusundan faydalanamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte, Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi mücadelede forma giyemeyecek. Sezon başında UEFA'ya liste bildirilmesinden sonra kadroya katılan Roland Sallai ile yeni transfer Ahmed Kutucu da statü gereği oynayamayacak.
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CİMBOM'DA 5 OYUNCU SINIRDA
Sarı-kırmızılı ekipte kritik 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan bölümde ikişer sarı kartı bulunan Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Victor Osimhen, karşılaşmaya sınırda çıkacak. Bu futbolcular, müsabakada da kart görmesi halinde bir sonraki tur öncesi cezalı duruma düşecek.
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